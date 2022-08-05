قوات امن المنشات نساء تفتح باب القبول والتسجيل على الوظائف العسكرية jobs.sa

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عمر شويل - جدة أعلنت وكالة وزارة الداخلية عن بَدْء استقبال طلبات القبول والتسجيل في قوات امن المنشات نساء، وذلك للتعيين على الوظائف العسكرية رتبة جندي، حيث تبدأ في استقبال طلبات التسجيل في المواعيد المحددة أدناه عبر رابط أبشر للتوظيف أمن المنشآت، تلك البوابة الرسمية التي أطلقتها وزارة الداخلية؛ لخدمة قاعدة عريضة من المواطنين السعوديين؛ حيث التقديم على الوظائف الحكومية التي تعلنها القطاعات المستفيدة، كما توفر خدمة الاستعلام عن نتائج القبول المبدئي والنهائي في تلك الوظائف، فقط سجل دخولك إلى jobs.sa، ثم ابدأ في التقديم على الوظائف العسكرية أمن المنشآت.

قوات امن المنشات نساء

كشفت قوات امن المنشات عن حاجتها لعدد من المتقدمات نساء الحاصلات على مؤهل الثانوية العامة وما يعادلها؛ لشغل الوظائف العسكرية برتبة جندي، وأكدت على ضرورة الالتزام بمواعيد التقديم، وتحقيق كافة شروط أمن المنشآت؛ حيث تستقبل طلبات التسجيل عبر منصة أبشر للتوظيف، وشددت على تحري الدَّقَّة عند تسجيل البيانات الشخصية المطلوبة؛ لأن صاحبة الطلب غير الدقيق، الذي تتعارض فيه البيانات مع المستندات الرسمية، وقاعدة البيانات عند الربط الإلكتروني سيتم استبعادها، مع العلم أن التقديم سيكون إلكترونيًا عبر أبشر للتوظيف أمن المنشآت jobs.sa.

شروط امن المنشآت

حددت قوات امن المنشات شروط التقديم المطلوبة لتقديم النساء، نذكر منها:

شهادة المؤهل الدراسي الثانوية العامة وما يعادلها، ويفضل الحاصلة على مؤهل أعلى.

تحمل الجنسية السُّعُودية أصلًا ومنشأً، ولكن تستثنى التي نشأت مع الوالدين خارج المملكة خلال تأدية الخدمة.

حسنة السير والسلوك والسمعة، ولا يكون حكم عليها في القضايا المخلة بالشرف والأخلاق.

معادلة الشهادات الصادرة خارج المملكة من وزارة التعليم.

ألا يكون قد سبق وفصلت من أحد الوظائف العسكرية أو الكليات والمعاهد العسكرية لأي سبب كان.

ألا يكون قد سبق وشغلت أحد الوظائف الخاضعة لنظام الخدمة العسكرية ومنها وظائف قوات امن المنشآت.

يجب أن يكون الزوج سعودي الجنسية.

يشترط أن تجتاز اختبارات القبول والمقابلات الشخصية.

أبشر للتوظيف أمن المنشآت

تستقبل ابشر للتوظيف طلبات التسجيل في قوات امن المنشات نساء، بالخطوات الآتية:

انتقل إلى منصة أبشر للتوظيف. اكتب اسم المستخدم وكلمة المرور ثم رمز الصورة المتاح أمامك. اضغط على تسجيل دخول أبشر للتوظيف. ابحث عن وظائف قوات أمن المنشآت في الإعلانات الوظيفية. اقرأ الشروط والأحكام ثم وافق عليها. ابدأ في تعبئة طلب التسجيل في أمن المنشآت. اضغط على تقديم الطلب.

مواعيد التقديم على قوات امن المنشات

تبدأ قوات امن المنشآت في استقبال طلبات توظيف النساء في الوظائف العسكرية اعتبارًا من السبت القادم الموافق 8 محرم 1444، الموافق 6 أغسطس 2022 في تمام العاشرة صباحا، ويستمر باب التقديم متاح للجميع من المستوفيين شروط التسجيل، حتى الخميس نهاية الأسبوع الموافق 13 محرم، الموافق 11 أغسطس، لذلك يجب الالتزام بمواعيد التسجيل عبر أبشر للتوظيف.