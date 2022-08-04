استعلام حساب المواطن برقم الهوية 1444 ca.gov.sa بعد التعديل والتحديث

استعلام حساب المواطن برقم الهوية 1444، بعد التعديلات الجديدة التي تم أضافتها الحكومة السعودية علي دعم برنامج حساب المواطن، الجدير بالذكر أن برنامج حساب المواطن يعمل علي حماية المواطنين السعودين واسرهم وذو الدخل المحدود من الأثآر الاقتصادي المباشر والغير مباشر المتوقع من الإصلاحات الاقتصادية المختلفة ومن ضمنها التغلب علي غلاء الأسعار وتهيئة العيش للحياة الكريمة والنهوض بالمملكة لرؤية افضل بجانب أن البرنامج يهدف إلى زيادة كفاءة الدعم الحكومي وإعطاءه إلى مستحقيه.

استعلام حساب المواطن برقم الهوية 1444

يمكن للمواطنين السعودين الدخول للاستعلام عن حساب المواطن وذلك برقم الهوية من خلال اتباع الخطوات الأتية:

القيام بالذهاب إلي رابط حساب المواطن من خلال النقر هنا ca.gov.sa. يجب علينا تسجيل عملية الدخول. الضغط علي النفاذ الوطني. نقوم بإدخال البيانات التالية بشكل صحيح. كتابة الاسم ، تسجيل كلمة المرور، وإدخال رمز التحقق المرسل في رسالة نصية عبر رقم موبايلك.

ثم أدخال رقم الهوية. القيام بالنقر علي دراسة الأهلية حتي يتم ظهور نتائج البحث عن بيانات المستفيد.

شروط التسجيل في حساب المواطن

هناك عدة شروط يجب أن تتوفر في الشخص حتي ينال الدعم من حساب المواطن حيث تلك الشروط هي كما يلي:

في تقدم شخص جامعي للحصول علي دعم من حساب المواطن يلزم تقديم أفاده بإقامة في المدن الجامعية.

المتقدم يجب أن يتمتع بالجنسية السعودية.

يشترط دخل الفرد أن يكون اقل من ٢٠ ألف ريال سعودي.

المتقدم يكون حسن سير وسلوك.

وثيقة تفيد بقيمه المبلغ الشهري المتحصل علية المتقدم إذا كان يعمل.

أن يكون المتقدم مقيما في المملكة العربية السعودية.

التأكد من صحة البيانات التي يتم أدخالها.

شهادة توضح الوضع الاجتماعي للمتقدم.

شهادة توضح الوضع الاجتماعي للمتقدم. يجب أن يكون للشخص المتقدم حساب بنكي.

عمر المواطن المتقدم لايقل عن ١٨عام أو اكثر.

رقم حساب المواطن

المواطن السعودية الذي تنطبق علية شروط الدعم لينال الدعم من برنامج حساب المواطن يمكنه الاستفادة الحصول من خلال الاتصال هاتفيا من خلال الرقم الموحد لحساب المواطن للقيام بالاستفسار والاستعلام عن جميع الخدمات التي يقوم بتقديمها برنامج حساب المواطن وذلك من خلال الاتصال علي هذا الرقم ١٩٩١٢ لتواصل مع العاملين بحساب المواطن.

اعتراض حساب المواطن

يمكنكم الآن تقديم طلب اعتراض علي حساب مواطن من خلال التالي: