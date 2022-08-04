نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر “الداخلية” تُعلن موعد تقديم أمن المنشآت ١٤٤٤ نساء وشروط القبول في المقال التالي

عمر شويل - جدة أعلنت إدارة القبول والتسجيل عن موعد تقديم أمن المنشآت ١٤٤٤ نساء عبر منصة أبشر للتوظيف اليوم، حيث تم التأكيد على وجود وظائف شاغرة بقوات أمن المنشآت للكادر النسائي للتعيين على رتبة جندي للحاصلات على مؤهل الثانوية العامة كحد أدنى، ومن جانبها أكدت على تفضيل المتقدمة التي لديها مؤهلاً أعلى، وسيتم استقبال طلبات التسجيل في أمن المنشآت نساء عن طريق منصة ابشر توظيف، لذلك قمنا بتوفير رابط تقديم أمن المنشآت الرسمي، بالإضافة إلى شروط القبول في أمن المنشآت ١٤٤٤ من خلال المقال.

فتح باب القبول والتسجيل لقوات أمن المنشآت على رتبة (جندي) للكادر النسائي، وذلك عبر منصة (أبشر – توظيف): https://t.co/66ZbY6U5Oh. pic.twitter.com/qjBdAieHel — قوات أمن المنشآت (@SaudiFSF) فتح باب القبول والتسجيل لقوات أمن المنشآت على رتبة (جندي) للكادر النسائي، وذلك عبر منصة (أبشر - توظيف): https://t.co/66ZbY6U5Oh. pic.twitter.com/qjBdAieHel — قوات أمن المنشآت (@SaudiFSF) August 4, 2022

تقديم أمن المنشآت ١٤٤٤ نساء

أعلنت قوات أمن المنشآت عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي تويتر عن توفر وظائف عسكرية شاغرة للنساء بالقطاع، وحددت المؤهل الدراسي المطلوب للتقديم على وظائف أمن المنشآت وهو مؤهل الثانوي العام على الأقل.

وأكدت على أنه عند إجراء عملية المفاضلة والفرز بين المتقدمات، فسوف يتم تفضيل الحاصلات على المؤهل التعليمي الأعلى كالدبلوم أو البكالوريوس، وسيتم تعيين المقبولات على رتبة جندي.

متى فتح التسجيل في أمن المنشآت نساء

أعلنت الإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية عن فتح باب القبول والتسجيل في أمن المنشآت للنساء عبر منصة ابشر للتوظيف العسكري خلال الفترة الموضحة بالتالي:

يبدأ تقديم أمن المنشآت اعتباراً من الساعة العاشرة من صباح يوم السبت بتاريخ ٨ محرم ١٤٤٤.

يستمر التقديم لمدة ستة أيام لينتهي يوم الخميس الموافق لتاريخ ١٣ محرم ١٤٤٤.

رابط تقديم أمن المنشآت ابشر توظيف

في الموعد المحدد لبدء تسجيل أمن المنشآت تبدأ منصة ابشر للتوظيف في استقبال طلبات التقديم من المواطنات الراغبات في الالتحاق بوظائف أمن المنشآت المعلنة للكادر النسائي من خلال اتباع رابط التقديم على أمن المنشآت الرسمي المرفق بالتالي:

رابط التقديم على أمن المنشآت للنساء (jobs.sa).

شروط أمن المنشآت للنساء

بعد الإعلان عن توفر وظائف نسائية بقطاع قوات أمن المنشآت للعنصر النسائي، فقد تم البدء في البحث عن بعض التفاصيل التي تتعلق يالوظائف العسكرية المعلنة مثل “كم الطول المناسب”، لذلك قمنا بتوفير شروط أمن المنشآت نساء بالتالي:

خصصت الوظائف للمواطنات السعوديات أصلاً ومنشأً. يستثنى من شرط المنشأ من كانت إقامتها مع والدها خلال تأدية خدمة للمملكة في خارجها. الحصول على المؤهل الدراسي المطلوب “الثانوية العامة أو ما يعادلها” كحد أدنى. توفر حسن السمعة والسيرة والسلوك. ألا يكون محكوماً غليها بالإدانة في جريمة تخل بالشرف والأمانة. وجود هوية مستقلة لديها سارية المفعول. عدم سبق التعيين على وظيفة تخضع لنظام الخدمة العسكرية. ألا تكون قد أنهيت خدماتها من إحدى المراكز أو المعاهد العسكرية. لا تكون موظفة بأي قطاع حكومي. عدم الزواج من غير مواطن سعودي. اجتياز اختبارات وإجراءات القبول والمقابلة الشخصية.

وفي حال تم الحصول على الشهادة الدراسية من خارج المملكة العربية السعودية، فيجب معادلتها والتصديق عليها من وزارة التعليم، وسيتم تفعيل رابط التقديم عبر منصة ابشر توظيف فور حلول موعد تقديم أمن المنشآت ١٤٤٤ نساء الموضح عالية.