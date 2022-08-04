نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بالتقسيط على 3 سنوات استلم تمويلك اونلاين وبدون ضمانات في المقال التالي

عمر شويل - جدة يفضل العملاء بمختلف الشرائح والقطاعات بالحصول على تمويل شخصي بفترة تقسيط ميسرة ومرنة لذلك نقدم اليوم من خلال مقالنا بموقع ثقفني أسرع تمويل شخصي اونلاين عبر شركة تسهيل للتمويل بالمملكة العربية السعودية والتى تقدم لكافة العملاء قرض شخصي سريع بقيمة مالية ربما تصل إلى 250,000 ريال سعودي كحد أقصى و10,000 ريال سعودي كحد أدنى.

بالتقسيط على 3 سنوات استلم تمويلك عبر شركة تسهيل

متاح الآن بالسعودية الحصول على أسرع تمويل شخصي بدون كفيل وأيضاً بدون تحويل الراتب الشهري عبر شركة تسهيل للتمويل وبأقل الشروط وقد حددت شركة تسهيل للتمويل تلك الشروط كما يلي

يشترط أن يكون المتقدم لديه راتب شهري لا يقل عن خمسة آلاف ريال سعودي.

كذلك يشترط أن يكون سن العميل المتقدم لا يقل عن 25 عام عند التقديم.

10,000 ريال سعودي هو الحد الأدنى لقيمة التمويل الشخصي لدى شركة تسهيل للتمويل.

حاسبة التمويل الشخصي عبر شركة تسهيل للتمويل

تقدم شركة تسهيل للتمويل بالمملكة العربية السعودية حاسبة التمويل الشخصي والتى تتيح للعميل المتقدم من فرصة معرفة قيمة القسط الشهري وذلك من خلال الدخول على الموقع الإلكتروني لشركة تسهيل ومن ثم الدخول على حاسبة التمويل الشخصي ثم تحديد قيمة التمويل الشخصي الذى يرغب العميل فى الحصول عليه وأيضاً تحديد فترة السداد المناسبة للعميل فيظهر للمتقدم قيمة القسط الشهري.

مميزات التمويل الشخصي عبر شركة تسهيل للتمويل

التمويل الشخصي اونلاين عبر شركة تسهيل للتمويل متوفر بمزايا تناسب تطلعات العملاء المختلفة كما يخدم عدد كبير من العملاء بمختلف أنحاء المملكة العربية السعودية وتتمثل تلك المميزات في الآتي