نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تطبيق توكلنا | خدمة عرض الأحداث الحكومية والوطنية في المقال التالي
تطبيق توكلنا، يعد تطبيق توكلنا هو واحدًا من بين التطبيقات الهامة في المملكة العربية السعودية، حيث وفر المركز الوطني للمعلومات تطبيق إلكتروني يضم عدد هائل من الخدمات الإلكترونية التي تتم عبر الجوال سواء كانت هذه الخدمات للمواطنين السعوديين أو للمقيمين علي أراضي المملكة، حيث يتم إنهاء عدد كبير من الخدمات الحكومية والخدمات الخاصة عبر تطبيق توكلنا، وقد وفرت الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي خدمة جديدة وهي خدمة عرض الأحداث الحكومية والوطنية من الجوال الشخصي الخاص بكل فرد، فهي من الخدمات الهامة التي يمكن عرضها عبر التطبيق، وسوف نوفر لكم طريقة استخدام الخدمة عبر تطبيق توكلنا.
تطبيق توكلنا عرض الأحداث الحكومية والوطنية
أوضحت تطبيق توكلنا عبر حسابه الرسمي في توتير بأنه هذه الخدمة، تتيح وتوفر للمستخدم استعراض أي تفاصيل عن أي أحداث حكومية وأحداث وطنية في مكان واحد، مع توافر ميزة البحث عن الأحداث عن طريق التقويم وفق اليوم أو الشهر أو السنة، ويتم استخدام الخدمة بهذه الخطوات:
- الدخول إلى تطبيق توكلنا من الجوال الشخصي.
- الدخول باسم المستخدم وكلمة المرور.
- النقر علي دخول التطبيق.
- الضغط علي (تقويم توكلنا).
- سوف يقوم التطبيق بإظهار (بيانات جدول التقييم).
- ظهور بيانات الأحداث التابعة وفق كل شهر علي حدة.
- ثم الاطلاع والتعرف على المواعيد القادمة.
- ويستطيع أي مستخدم استخدام الخدمة في أي وقت علي مدار اليوم وفق رغبة كل فرد في عرض ما يرغب به.
تحديث تطبيق توكلنا
يمكن أن يتم تحديث تطبيق توكلنا لجميع أجهزة الجوال الذي تعمل بنظام الأندرويد، ويتم ذلك عن طريق اتباع الخطوات الأتية:
- الولوج من الجوال على توكلنا الإلكتروني.
- إدخال اسم المستخدم أو البريد الإلكتروني أو رقم الجوال.
- إدخال كلمة المرور.
- الضغط علي تسجيل دخول التطبيق.
- الضغط علي بيانات الملف الشخصي.
- تحديد الاختيار لتبويب (تحديث).
- يتم إدخال جميع البيانات التي يرغب الشخص في تحديثها سواء كان الاسم الخاص بالمستخدم أو تحديث رقم الجوال أو تحديث العرض الخاص بخدمات التطبيق أو لأي تحديث آخر.
- ثم النقر علي (تحديث الآن).
- يقوم التطبيق بتثبيت التحديث الجديد وفق ما تم من المستخدم.
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