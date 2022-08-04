نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الاستعلام عن العوائد السنوية 1444 وموعد الصرف للمستحقين في المقال التالي

عمر شويل - جدة قامت وزارة المالية بتوضيح طريقة الاستعلام عن العوائد السنوية وطريقة معرفة موعد صرف العوائد للمستحقين، وطريقة الاستفسار ومكان توفر الخدمة على موقع الوزارة الرسمي، وهذا ما سنتعرف علية بالخطوات والشرح لتلك الاستفسارات الهامة التي تكثر في مثل هذه الأوقات، حيث كشفت الوزارة عن موعد نزولها وكيفية التحقق، والطريقة التي سيتم بها الإيداع في الحسابات المصرفية للمستفيدين.

موعد إيداع العوائد السنوية

أوضحت وزارة المالية أنه يمكن للمستفيد التعرف على موقع إيداع العوائد السنوية من خلال خدمة الاستعلام عنها، حيث أنه في حالة الاستفادة، يمكن الدخول عبر تسجيل بعض البيانات في رابط خدمة الاستفسار وستظهر التفاصيل الكاملة التي تحدد وقت الصرف والمبلغ المستحق، وكانت هناك بعض الأخبار التي تتحدث عن إمكانية الصرف خلال شهر محرم من بداية العام الهجري الجديد، لكن الوزارة لم يصدر عنها أي مواعيد أو تأكيدات رسمية تفيد بذلك، وبالتالي سيكون من الضروري استخدم خدمة الاستعلام عن العوائد السنوية لمعرفة متى سيتم صرفها.

تعد العوائد السنوية أحد الأشكال التي يكون عليها دخل سنوي، ويكون موعد الحصول عليه والاستحقاق والصرف وفق قواعد تحددها الجهة المسئولة، حيث يتم رفع المستندات عبر خدمة معينة، ثم يتم بحث الطلبات من لجان مختصة لتصدر قرارها، واعد وزارة المالية هي الجهة المسئولة عن ذلك، وقالت الوزارة أن التقديم على العوائد متوقف في الوقت الحالي.

طريقة الاستعلام عن العوائد السنوية

قالت وزارة المالية أنه يمكن الاستعلام عن العوائد السنوية عن طريق هوية المستفيد كما يلي:

تسجيل الدخول على موقع وزارة المالية ثم خدمات الأفراد الإلكترونية

اختيار خدمة الاستعلام عن عوائد سنوية

تسجيل رقم هوية المستفيد

يتم كتابة البيانات المطلوبة حتى يتم الحصول على المعلومات حول موعد الصرف الاستحقاق

الضغط على البحث وستظهر المعلومات.

قالت وزارة المالية التقديم على العوائد السنوية متوقف حالياً، كما أن لا يمكن إضافة أحد التابعين، في رد على احد الأسئلة التي ترد لها خول كيفية الاستفادة من العوائد وموعد صرفها ومن هم المستحقين، وبخصوص الاستحقاق، فقد تم الإشارة لفصل جميع الأبناء على الآباء، وأنه سيتم الصرف لكل مستفيد بشكل مستقل، ويمكن التحقق من ذلك عبر موقع وزارة المالية، وتحديث البيانات الخاصة برقم الأيبان ورقم الهافت وتاريخ الصرف سيكون موضح للمستفيد