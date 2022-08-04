هل يحق للمتزوجة التسجيل كمستفيد رئيسي في حساب المواطن

هل يحق للزوجة التسجيل حساب المواطن، كانت هناك عدة تساؤلات عن أحقية المرأة المتزوجة لحساب المواطن، وهل يمكنها أن تكون مسجل رئيسي به، فقد أجاب البرنامج بخصوص هذا، وأوضح النقاط الهامة لذلك، كما أنه قد تم فتح باب التسجيل في الآونة الأخيرة بناء على قرار من الملك السعودي بتقديم الدعم المالي للمواطنين والمواطنات السعوديات، في ظل ارتفاع الأسعار، على الرغم من توقف البرنامج منذ شهر مارس 2020، وقد أستأنف التسجيل في البرنامج من الدفعة 65 لشهر يوليو عام 2022، وهناك عدة تساؤلات عديدة ويجيب عليها البرنامج.

التسجيل في حساب المواطن

أفراد كثيرة من المواطنين السعوديين للرجال لم يستطيعوا التسجيل في حساب المواطن وذلك بسبب الراتب الشهري، ولكن سرعان ما يجول على خاطره أن تقم الزوجة بالتسجيل كمستفيد رئيسي ولكن قد تم الإفادة من برنامج حساب المواطن على ذلك، وقد أوضح أنه في رد منه على هذه التساؤلات، فنعم يحق للمرأة المتزوجة أن تقم بالتسجيل كمستفيد رئيسي، ولكن هناك بعض الشروط التي يجب توافرها حتى تحصل على الدعم المستحق.

حالات تسجيل الزوجة كمستفيد رئيسي

يحق أن تقم المرأة المتزوجة للتسجيل في حساب المواطن ولكن بشرط أن تكون مهجورة، الشروط الجديدة للتسجيل في حساب المواطن، أو متزوجة شخص غير سعودي، أو يوجد لها سجين وهي عائلته، أو عائلة شخص فاقد الأهلية، أو إذا كان زوجها غائب، فهذه هي الحالات التي يمكنها التسجيل كمستفيد رئيسي من البرنامج، ولكن في حالة إذا كانت غير ذلك من هذه الحلات المعلن عنها، يتم إضافتها تابع لرب الأسرة وليس كمستفيد رئيسي، ويجب أن تقوم بإرفاق كافة الأوراق والمستندات المطلوبة حتى تحصل على الدعم بموافقة سريعة، بعد التأكد من الأهلية.

هل يحق الإفصاح عن الراتب عند التسجيل في حساب المواطن

أعلن البرنامج أنه لابد أن يقوم المستفيد من برنامج المواطن بالإفصاح عن الراتب عند التسجيل أو في وقت تحديث البيانات، ويتم ذكر البدالات والرواتب وأي دخل شهري، وفي حالة وجود قروض أو أي ألتزام مالي ليس للبرنامج دخل، ويتم التسجيل في حساب المواطن من خلال الموقع الإلكتروني للبرنامج وليس عن طريق التطبيق، ويتم إرفاق كافة المستندات المطلوبة.