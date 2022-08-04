300 ألف فورى بدون كفيل وبدون رسوم إدارية بأسهل الشروط والمتطلبات

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300 ألف فورى بدون كفيل وبدون رسوم إدارية، قرض شخصي متاح للمواطن السعودي والمواطن الوافد أيضاً بجنسيات مختلفة إلي أراضي المملكة العربية السعودية ، حيث يعتبر هذا المنتج من المنتجات التمويلية السهلة والميسرة المتاحة لقطاع الأفراد بالمملكة والتى من شأنها خدمة احتياجات ومتطلبات العملاء المالية والشرائية من خلال شروط سهلة وميسرة وإجراءات سريعة وغير معقدة.
300 ألف فورى بدون كفيل وبدون رسوم إدارية لقطاع الأفراد
تمويلك نقدى سريع وفورى بدون كفيل أو ضامن ، يعتبر هذا العرض التمويلي أحد أهم العروض التمويلية التي يبحث عنها الكثير من العملاء في المملكة العربية السعودية ، حيث وفرت شركة اليسر للإجارة والتمويل هذا العرض التمويلي بمبالغ مالية كبيرة تخدم كافة الاحتياجات المالية لجميع العملاء من كافة الجنسيات داخل أراضي المملكة ، كما عملت شركة اليسر للإجارة والتمويل علي توفير العديد من خيارات السداد المتنوعة والتى تساعد الشخص المتقدم بالطلب علي تقسيط مبلغ التمويل الشخصي علي أقساط شهرية ميسرة ومجدولة تتناسب مع راتبه الشهري وتتلائم مع جميع إلتزاماته المالية الأخرى.
أهم إمتيازات التمويل الشخصي من شركة اليسر للإجارة والتمويل
- توفر شركة اليسر للإجارة والتمويل العديد من الإمتيازات التي يمكن الاستفادة منها عند التقدم بطلب للاستفادة من هذا المنتج.
- التمويل الشخصي من شركة اليسر للإجارة والتمويل لقطاع الأفراد بالمملكة تم تصميمه بصيغة متوافقة مع أحكام وضوابط الشريعة الإسلامية بالمملكة.
- تقدم الشركة من خلال هذا المنتج مبالغ مالية تصل قيمتها حتي 300 ألف ريال سعودي.
- لا يحتاج الشخص المتقدم بالطلب إلي وجود كفيل أو ضامن.
- تتيح شركة اليسر للإجارة والتمويل للشخص المتقدم بالطلب إمكانية الاستفادة من هذا المنتج بدون الحاجة إلى رسوم إدارية.
- يوجد لدي شركة اليسر العديد من خيارات السداد والتي يمكن الاستفادة منها في سداد مبلغ التمويل الشخصي علي أقساط شهرية ميسرة ومجدولة.
- يمكن أن تصل فترة سداد مبلغ التمويل الشخصي بدون كفيل من شركة اليسر للإجارة والتمويل حتي 5 سنوات.
كيفية التقديم على الطلب والمتطلبات الأساسية لاستكمال طلب تمويل شركة اليسر بدون كفيل لقطاع الأفراد
- أتاحت شركة اليسر للإجارة والتمويل للعميل الذي يرغب في الاستفادة من التمويل الشخصي بدون كفيل وبدون رسوم إدارية المتاح لدي الشركة ، إمكانية التقديم على الطلب من خلال الموقع الإلكتروني للشركة علي الإنترنت ، وتعبئة نموذج طلب التمويل الشخصي بكافة البيانات الشخصية المطلوبة.
- يجب أن يقوم الشخص المتقدم بالطلب بتقديم إثبات الهوية سارية المفعول وذلك لاستكمال إجراءات الطلب.
- يلزم تقديم تعريف بالراتب الشهرى للشخص المتقدم بالطلب وذلك لإنهاء إجراءات طلب الحصول على التمويل الشخصي بدون كفيل من شركة اليسر للإجارة والتمويل.
- لإنهاء جميع التعاملات الخاصة بطلب التمويل الشخصي من شركة اليسر للإجارة والتمويل ، يجب تقديم كشف حساب بنكي حديث لأخر 3 أشهر .
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