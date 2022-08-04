نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر إصدار تأشيره الخروج والعودة أو الخروج النهائي عبر ابشر ومعرفه الشروط والمتطلبات في المقال التالي

عمر شويل - جدة إصدار تأشيره الخروج والعودة من اهم واكثر الخدمات الإلكترونية التي يتم الحصول عليها الكترونيا من منصه ابشر. والتي تم الإعلان عنها حديثا في خلال هذه الأيام. وذلك عبر الصفحة الرسمية لمنصة ابشر علي موقع تويتر وجميع مواقع التواصل الاجتماعي بالمملكة العربية السعودية. بالاضافه إلي ذلك أيضا تم الإعلان عن الكثير والعديد من الخدمات الإلكترونية التي يتم الحصول عليها عبر المواقع الرسمية أيضا. ومن اهم هذه الخدمات خدمه بيان من وزارة الموارد البشرية ومعرفه شروط وخطوات تنفيذ الخدمه الصحيحة. كما تم الإعلان أيضا عن إفادة عدم وجود سجل تجاري الكترونيا من خلال موقع وزاره التجارة بالخطوات الصحيحة. والآن سوف نقوم بشرح وتوضيح الخدمه بالتفصيل ومعرفه اهم شروطها ومتطلباتها. كما سوف نقوم أيضا بتوضيح طريقه وكيفيه تنفيذ الخدمه الكترونيا بالخطوات الصحيحة من الموقع الرسمي للمنصة من خلال المقالة الأتية.

إصدار تأشيره الخروج والعودة

أعلنت منصه ابشر عن الخدمات الأكثر استخدام عبر موقعها الرسمي والتي من ضمنها خدمه إصدار تأشيره الخروج والعودة. والتي تمكن كل من لديه أفراد اسره أو عماله منزليه من اصدار تأشيرات لهم بطريقه إلكترونية سهله وبسيطه بدون الحاجة إلي الذهاب للجوازات. كما أعلنت المنصة عن مستفيدي الخدمه وهم المواطنين والمقيمين المسجلين والمفعلين بالمنصة.

شروط اصدار تأشيرة الخروج والعودة

كما أعلنت المنصة أيضا عن اهم الشروط والمتطلبات التي يجب التأكد منها عند طلب الخدمه. والتي نوضحها من خلال الأتي :

تسديد رسوم التأشيرة وجميع المخالفات المروريه إن وجدت.

تواجد المستفيد من الخدمه داخل المملكة عند اصدار تأشيرة له.

أن تكون صلاحيه جواز السفر 60 يوم أو اكثر للخروج النهائي و 90 يوم للخروج والعودة.

سريان صلاحيه الإقامة للفرد المستفيد.

أن لا يكون علي المستفيد مركبه مسجله باسمه عند اصدار تأشيرة خروج نهائي.

لابد من وجود بصمه للفرد المستفيد في النظام.

خطوات اصدار تأشيرة خروج وعوده

بالاضافه إلي ذلك أيضا تم الإعلان عن طريقه وكيفيه الحصول علي خدمه إصدار تأشيره الخروج والعودة الكترونيا. كما سوف نقوم بتوضيحها من خلال اتباع الخطوات الأتية :