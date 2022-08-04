موعد صرف حساب المواطن بالهجري 1444 دفعة أغسطس للمستفيدين والمستحقين

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عمر شويل - جدة ننقل لكم موعد صرف حساب المواطن بالهجري 1444 هجريا في شهر أغسطس ومحرم لكل المستحقني والمستفيدين خاصة وأن حساب المواطن يصرف دفعات لكل المواطنين كل شهر ميلادي خاصة وأن حساب المواطن واحدا من أهم الدفعات التي يتم صرفها لأكثر من إحدى عشر مليونا من المستحقين من حساب المواطن خاصة بعد إصدار نتائج الأهلية في حساب المواطن.

موعد نزول حساب المواطن بالهجري 1444

موعد نزول حساب المواطن دفعة أغسطس بالهجري: الأربعاء 12/1/1444 هجريا.

موعد نزول حساب المواطن دفعة أغسطس بالميلادي: الأربعاء 10/8/2022 ميلاديا.

طريقة التواصل مع حساب المواطن

حدد حساب المواطن مجموعة من القنوات من أجل التواصل مع برنامج حساب المواطن:

التواصل من خلال البوابة الإلكترونية لحساب المواطن.

التواصل عبر مركز الإتصال من خلال رقم 19912 من الأحد وحتى الخميس من الثامنة صباحا وحتى الثامنة مساء.

التواصل عبر خدمة المستفيدين.

عبر خدمة “صوتك مسموع” من أجل تحقيق تطلعات المستفيدين من أجل رفع جودة الخدمة بشكل كبير.



طريقة الإستعلام عن دفعة حساب المواطن بإستخدام رقم الهوية

يمكن الإستعلام عن دفعة حساب المواطن من خلال إستخدام رقم الهوية عبر مجموعة من الخطوات:

الذهاب إلى برنامج حساب المواطن من خلال إضافة إسم المستخدم وكلمة المرور.

إضافة رمز التحقق البشري وتسجيل وإستعلام حساب المواطن

العمل على كتابة رقم الهوية الوطنية وإختيار إستعلام لتظهر التفاصيل الكاملة بدفعة حساب المواطن

ماهو الإجراء المفترض إتخاذه عند ظهور حالة الأهلية غير مؤهل؟

يمكن تحديث البيانات وتقديم الوثائق المطلوبة طبقا لأسباب عدم الأهلية من خلال البوابة الإلكترونية في مدة أقصاها 90 يوم من صدور نتائج الأهلية وهي غير مؤهل.

كانت نتائج الأهلية قد صدرت للدورة 57، هذا ومن المنتظر نزول وصرف دفعة حساب المواطن 57 في العاشر من أغسطس الجاري لكل المستحقين والمستفيدين في حساب المواطن بشكل كبير من خلال البوابة الإلكترونية لحساب المواطن.

هذا ونتابع معكم كل جديد حول نزول حساب المواطن بشكل كبير والخاص لنتائج الأهلية ونتائج حساب المواطن بشكل كبير في حساب المواطن من البوابة الإلكترونية، الجدير بالذكر أن دفعة حساب المواطن سيتم صرفها لأكثر من عشرة ملايين من المستفيدين ويعد حساب المواطن من أكثر البرامج التي يتم صرفها في السعودية للأسر والعائلات التي تحتاج الإعانات خاصة وأنها تعمل على تقليل الفوارق الإجتماعية بشكل كبير بين كل الأسر وبشكل كبير وهام بينهم وهو مايعمل عليه حساب المواطن.