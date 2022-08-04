بدون كفيل اونلاين 10000 بدون تحويل الراتب وبالتقسيط الميسر

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عمر شويل - جدة من أهم شركات التمويل بالمملكة العربية السعودية شركة تسهيل للتمويل والتى تقدم أفضل العروض التمويلية لجميع العملاء العملاء كما من أهم مزايا شركة تسهيل للتمويل أنها توفر أفضل المنتجات المالية للأفراد حيث تقدم التمويل الشخصي بدون كفيل وبدون تحويل الراتب بداية من مبلغ تمويل 10 آلاف ريال سعودي حتى مبلغ 250 ألف ريال سعودي بموافقة شركة تسهيل للتمويل بالمملكة العربية السعودية.

بدون كفيل اونلاين 10000 بدون تحويل الراتب من شركة تسهيل

تسهيل سهلت على العميل الحصول على تمويل شخصي فوري فيتمكن الآن جميع العملاء بمختلف الشرائح الحصول على تمويل شخصي اونلاين بمبالغ مالية تبدأ من 10,000 ريال وربما يصل إلى 250,000 ألف ريال سعودي كحد أقصى كما صممت الشركة التمويل بالعديد من المميزات ومنها ما يلي

تمويل شركة تسهيل إحدى أهم المميزات أنه متوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية بالسعودية.

كذلك يتميز تمويل شركة تسهيل بأنه لا يحتاج إلى وجود كفيل عند طلب التمويل.

كما يتميز قرض شركة تسهيل بأنه لا يحتاج أيضاً إلى تحويل الراتب الشهري.

يتميز أيضاً تمويل شركة تسهيل بأنه متاح بمبالغ مالية تبدأ من 10,000 ريال وربما تصل إلى 250,000 ريال سعودي.

يتمكن المتقدم أيضاً من سداد قيمة التمويل على أقساط شهرية ميسرة ومرنة لمدة زمنية ربما تصل إلى 60 شهر.

تتم أيضاً جميع إجراءات طلب التمويل اونلاين.

متاح كذلك التوقيع إلكترونياً وبدون الحاجة إلى زيارة شركة تسهيل.

شروط التمويل الشخصي اونلاين من شركة تسهيل للتمويل

حددت شركة تسهيل للتمويل مجموعة من الشروط البسيطة والتي لابد من توافرها عند طلب التمويل الشخصي الفوري لدى شركة تسهيل للتمويل ومن بين تلك الشروط ما يلي

حددت شركة تسهيل للتمويل سن المتقدم لابد أن يكون لا يقل عن 25 عام عند التقديم.

كما حددت أيضاً شركة تسهيل للتمويل أن يكون المتقدم لديه دخل شهري لا يقل عن خمسة آلاف ريال سعودي.

كما حددت شركة تسهيل للتمويل مبلغ التمويل الشخصي يبدأ من 10 آلاف ريال سعودي كحد أدنى.

خطوات طلب التمويل الشخصي اونلاين من شركة تسهيل للتمويل

تعد خطوات طلب التمويل الشخصي من شركة تسهيل للتمويل من أسهل الخطوات حيث يستطيع المتقدم من طلب التمويل اونلاين من خلال الدخول على الموقع الإلكتروني الرسمي لشركة تسهيل للتمويل ومن ثم ملئ نموذج التقديم لطلب التمويل اونلاين ودون الحاجة إلى أى وقت.