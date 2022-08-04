الاستعلام عن موعد صرف حساب المواطن الدفعة الـ57 ورابط نتائج الأهلية

أعلن حساب المواطن من خلال صفحته الرسمية عبر موقع تويتر عن نتائج الأهلية الدفعة 57 شهر أغسطس، ونوضح بداخل المقال كيفية الاستعلام عن نتائج الأهلية ومدى استحقاق الدعم من حساب المواطن للأشخاص المستفيدين، وسوف نوضح كذلك موعد صرف الدعم لشهر أغسطس الحالي وشروط التسجيل في دعم حساب المواطن، حيث أعلن برنامج حساب المواطن على صفحته الرسمية تويتر عن صدور نتائج الأهلية للمواطنين المستحقين للدورة 57 لشهر أغسطس، ومن الجدير بالذكر أن المواطنين السعوديين يتقدمون للتسجيل في برنامج حساب المواطن للإستفادة من الدعم المقدم ويقوم البرنامج بالتأكد من استيفائهم للشروط حتى يستفيدوا من الدعم المقدم، ويعد برنامج حساب المواطن أحد برامج الحماية الاجتماعية التي أطلقتها المملكة لحماية الأسر السعودية من الآثار المباشرة وغير المباشرة المتوقعة للإصلاحات الاقتصادية المختلفة من خلال تقديم الدعم النقدي الذي يتم تحويله مباشرة إلى المستفيدين المؤهلين، وعن الموعد المتوقع لصرف حساب المواطن في أغسطس 2022 سيكون في الأيام القليلة المقبلة، دفعة 57 بين 6 أغسطس 2022 و 10 أغسطس 2022، محرم 1444،وفقًا للمدفوعات الشهرية المعتادة للمستفيدين في حسابات المواطن، ومن المتوقع سداد دفعة 57 في 10 أغسطس 2022، الموافق الثاني عشر من محرم 1444.

كيفية الاستعلام عن نتائج الأهلية حساب المواطن:

يتيح برنامج العديد من الخدمات السريعة التي يمكن الاستافدة منها ومنها أهلية الدفعة، حيث من خلالها يمكن لأي مواطن بالمملكة المستحق لدعم برنامج حساب المواطن الاستعلام عن حالة الأهلية، ويتم تحديد صدور الأهلية للمستفيدين بشكل دوري مع نهاية الشهر الميلادي، وعبر حساب المواطن عن سبب تأخر نتائج الأهلية لدفعة 57 لشهر أغسطس وذلك بسبب فحص طلبات المسجلين الجدد بعد إعادة فتح التسجيل ببرنامج حساب المواطن، وللاستعلام عن نتائج الاهلية يجب اتباع الخطوات التالية:

ادخل على رابط الموقع الرسمي لبرنامج حساب المواطن.

ثم تقوم بتسجيل دخولك إلى الموقع من خلال منصة النفاذ الوطني.

ثم تقوم بإدخال بيانات الحساب المسجل في أبشر.

ثم تقوم بإدخال رمز التأكيد.

بعد ذلك القيام بالضغط على قائمة دراسة الأهلية من قائمة الخِدْمَات الجانبية.

انتظر حتى تظهر لك تفاصيل نتائج الأهلية أما صرف الراتب أو رفض الطلب.

الشروط الواجب توافرها للاستفادة من دعم حساب المواطن:

أن يكون الشخص المتقدم ذو جنسية سعودية لا غير ومقيم بشكل دائم داخل المملكة العربية السعودية.

أن يكون عمر الشخص المتقدم بحد أدنى 18 عام ولا يقل عن ذلك.

من الضروري تقديم كافة الأوراق والمستندات المطلوبة.

خطوات حاسبة حساب المواطن الجديد:

من ضمن خدمات حساب المواطن حاسبة التقديرية التي أشار إليها البرنامج تحت إشراف وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، ويتم من خلالها حساب قيمة الدعم ومعرفة مدى استحقاق الأشخاص المستفيدين وقيمة الدعم لكل فرد والاستعلام عن استحقاقه لبرنامج حساب المواطن من خلال حاسبة حساب المواطن عبر اتباع بعض الخطوات البسيطة وهى كالتالي: