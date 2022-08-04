بدون وظيفة تمويل يصل 300 ألف ريال للعاطلين والسيدات بفترة سداد 5 سنوات

تمويل بدون وظيفة يصل إلى 300 ألف ريال سعودي للنساء والشباب داخل المملكة العربية السعودية، في الفترة الأخيرة زادت عناوين البحث حول كيفية الحصول على تمويل من البنك، حيث يقوم بنك التنمية الاجتماعية الموجود داخل المملكة بتمويل الأفراد محدودي الدخل والعاطلين عن العمل لتحسين مستواهم المعيشي والنهوض بالمجتمع السعودي، وهنا سوف نعرض لكم طريقة التسجيل للحصول على تمويل بنك التنمية الاجتماعية لعام 2022.

تمويل شخصي بدون وظيفة من بنك التنمية الاجتماعية

أعلن بنك التنمية الاجتماعية في الفترة الأخيرة عن فرص تقديم تمويل للأفراد المقيمين داخل المملكة العربية السعودية دون وظيفة يصل إلى 300 ألف ريال سعودي، وطريقة التسجيل للحصول على هذا القرض هي:

أولا قم بتسجيل الدخول إلى الموقع الإلكتروني الرسمي الخاص ببنك التنمية الاجتماعية.

بعد ذلك قم بالضغط على زر تمويل الأفراد دون وظيفة.

ثم قم بتسجيل كافة البيانات الخاصة بك اللازمة للتسجيل عبر الموقع للحصول على التمويل.

بعد مراجعة جميع البيانات قم بالضغط على زر تسجيل الطلب.

في حال مراجعة الطلب ومطابقة الشروط، سوف يتم إرسال رسالة عبر هاتفك المحمول بقبول طلبك.

شروط الحصول على تمويل شخصي من بنك التنمية الاجتماعية

هناك بعض الشروط يجب اتباعها لكي تتمكن من الحصول على التمويل الشخصي لبنك التنمية الاجتماعية للأفراد العاطلين والسيدات الأرامل والمطلقات وهذه الشروط هي:

يجب أن يكون المتقدم بطلب التمويل سعودي الجنسية.

يجب أن تكون مقيم داخل المملكة العربية السعودية فترة طويلة لا تقل عن 6 شهور.

يشترط أن يتراوح عمرك ما بين 20 عاما إلى 65 عاما.

يشترط ألا تتجاوز مدة سداد التمويل 5 سنوات.

يبلغ قيمة هذا الدعم حوالي 300 ألف ريال سعودي.

يجب أن تكون عاطل عن العمل ولا يوجد لديك مصدر دخل شهري.

في حين تخلف أحد هذه الشروط لن تتمكن من الحصول على هذا التمويل.

في نهاية المقال نكون قد تحدثنا عن تمويل بدون وظيفة يصل إلى 300 ألف ريال سعودي وهذا التمويل مقدم من بنك التنمية الاجتماعية داخل المملكة العربية السعودية لدعم الأشخاص المحتاجين والعاطلين عن العمل، وذلك لحثهم على الابتكار والإبداع للنهوض بالاقتصاد الوطني للمملكة العربية السعودية.