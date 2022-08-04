نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كم رصيد البطاقة السوداء بنك الراجحي 1443 – 1444 شروط الحصول على “البطاقة السوداء” في المقال التالي
عمر شويل - جدة كم رصيد البطاقة السوداء بنك الراجحي 1443 – 1444 سؤال يطرحه الكثير من المواطنين والمقيمين بالمملكة العربية السعودية، بغرض الاستفادة من المميزات التي توفرها البطاقة للمستخدمين وسوف نتحدث عن رصيد البطاقة وأهم الشروط للحصول عليها وما الفائدة منها.
كم رصيد البطاقة السوداء الراجحي 1443 – 1444
من الممكن أن تتعرف على كم رصيد البطاقة السوداء بنك الراجحي 1443 – 1444 من خلال الخطوات التالية وهي كما يلي:
- الدخول على الرابط الرسمي لبنك الراجحي.
- ثم تقوم بالضغط على زر الخدمة المباشرة.
- كما تقوم بكتابة اسم المستخدمة وكلمة المرور الخاصة بك لتسجيل الدخول.
- وبعد تسجيل الدخول تقوم باختيار الحسابات.
- ثم يتم عرض كل التفاصيل والبيانات الخاصة بالبطاقة السوداء.
مزايا وفوائد البطاقة السوداء من بنك الراجحي 1443
إن العميل الذي يملك بطاقة الراجحي السوداء يتمتع بالكثير من المميزات ومن أهمها ما يلي:
- التمتع بخدمة Dragon Pass.
- كما يمكنه أن يصل إلى أكثر من 25 صالة انتظار في عدد مختلف من المطارات الدولية بشكل مجاني.
- أيضًا يمكنه أن يقوم بسحب مبلغ نقدي يزيد عن 30% على المستوى الدولي والمحلي.
- كذلك يتمكن من الإعلان عن الحساب بشكل شهري.
- كما يمكنه أن يشترك في برامج المكافآت الذي يمنح نقطة لكل ريال سعودي.
- وله أيضًا فرصة شراء الكثير من المنتجات في السعودية بعد أن يحصل على نقطة واحدة وذلك من خلال عمليات الشراء المنظمة ليتم خصم نقطتين.
- أيضًا توفر البطاقة إمكانية استخدام النقاط وإعادة تحويلها من أجل الاستفادة بالخدمات الأخرى التي يوفرها لكم مصرف الراجحي.
- كما يتميز العميل الذي يحمل البطاقة السوداء بأنه يحصل على خصومات فورية مختلفة في كثير من المتاجر.
شروط الحصول على البطاقة السوداء مصرف الراجحي 1443
إن مصرف الراجحي قد قام بوضع مجموعة من الأساسيات والشروط الهامة التي يجب توافرها من أجل الحصول على البطاقة السوداء وتلك الشروط كما يلي:
- لابد أن يكون لدى العميل حساب جاري خاص به في البنك أو مصرف الراجحي.
- أيضًا لابد من توافر صورة من بطاقة الهوية الوطنية للمواطن، أما المقيم فلابد من توفير صورة من الإقامة الخاصة به وتكون سارية المفعول.
- كذلك يجب أن يتوافر خطاب التعريف الخاص بالعميل من مكان العمل التابع له.
- مع أهمية أن يقوم العميل بالتوجه إلى أحد فروع البنك بغرض كتابة كل البيانات المطلوبة.
- ومن المسموح أيضًا أن يقوم بتقديم الأوراق الخاصة به من خلال الدخول على الموقع الإلكتروني الخاص ببنك الراجحي.
إلى هنا يكون قد ذكرنا لكم كم رصيد البطاقة السوداء بنك الراجحي 1443 – 1444 وتحدثنا عن أهم الشروط والفوائد لبطاقة الراجحي 1443 – 1444.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر كم رصيد البطاقة السوداء بنك الراجحي 1443 – 1444 شروط الحصول على “البطاقة السوداء” على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.