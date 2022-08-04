نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كم رصيد البطاقة السوداء بنك الراجحي 1443 – 1444 شروط الحصول على “البطاقة السوداء” في المقال التالي

عمر شويل - جدة كم رصيد البطاقة السوداء بنك الراجحي 1443 – 1444 سؤال يطرحه الكثير من المواطنين والمقيمين بالمملكة العربية السعودية، بغرض الاستفادة من المميزات التي توفرها البطاقة للمستخدمين وسوف نتحدث عن رصيد البطاقة وأهم الشروط للحصول عليها وما الفائدة منها.

كم رصيد البطاقة السوداء الراجحي 1443 – 1444

من الممكن أن تتعرف على كم رصيد البطاقة السوداء بنك الراجحي 1443 – 1444 من خلال الخطوات التالية وهي كما يلي:

الدخول على الرابط الرسمي لبنك الراجحي.

ثم تقوم بالضغط على زر الخدمة المباشرة.

كما تقوم بكتابة اسم المستخدمة وكلمة المرور الخاصة بك لتسجيل الدخول.

وبعد تسجيل الدخول تقوم باختيار الحسابات.

ثم يتم عرض كل التفاصيل والبيانات الخاصة بالبطاقة السوداء.

مزايا وفوائد البطاقة السوداء من بنك الراجحي 1443

إن العميل الذي يملك بطاقة الراجحي السوداء يتمتع بالكثير من المميزات ومن أهمها ما يلي:

التمتع بخدمة Dragon Pass.

كما يمكنه أن يصل إلى أكثر من 25 صالة انتظار في عدد مختلف من المطارات الدولية بشكل مجاني.

أيضًا يمكنه أن يقوم بسحب مبلغ نقدي يزيد عن 30% على المستوى الدولي والمحلي.

كذلك يتمكن من الإعلان عن الحساب بشكل شهري.

كما يمكنه أن يشترك في برامج المكافآت الذي يمنح نقطة لكل ريال سعودي.

وله أيضًا فرصة شراء الكثير من المنتجات في السعودية بعد أن يحصل على نقطة واحدة وذلك من خلال عمليات الشراء المنظمة ليتم خصم نقطتين.

أيضًا توفر البطاقة إمكانية استخدام النقاط وإعادة تحويلها من أجل الاستفادة بالخدمات الأخرى التي يوفرها لكم مصرف الراجحي.

كما يتميز العميل الذي يحمل البطاقة السوداء بأنه يحصل على خصومات فورية مختلفة في كثير من المتاجر.

شروط الحصول على البطاقة السوداء مصرف الراجحي 1443

إن مصرف الراجحي قد قام بوضع مجموعة من الأساسيات والشروط الهامة التي يجب توافرها من أجل الحصول على البطاقة السوداء وتلك الشروط كما يلي:

لابد أن يكون لدى العميل حساب جاري خاص به في البنك أو مصرف الراجحي.

أيضًا لابد من توافر صورة من بطاقة الهوية الوطنية للمواطن، أما المقيم فلابد من توفير صورة من الإقامة الخاصة به وتكون سارية المفعول.

كذلك يجب أن يتوافر خطاب التعريف الخاص بالعميل من مكان العمل التابع له.

مع أهمية أن يقوم العميل بالتوجه إلى أحد فروع البنك بغرض كتابة كل البيانات المطلوبة.

ومن المسموح أيضًا أن يقوم بتقديم الأوراق الخاصة به من خلال الدخول على الموقع الإلكتروني الخاص ببنك الراجحي.

إلى هنا يكون قد ذكرنا لكم كم رصيد البطاقة السوداء بنك الراجحي 1443 – 1444 وتحدثنا عن أهم الشروط والفوائد لبطاقة الراجحي 1443 – 1444.