كم راتب الجندي في أمن المنشآت 1444 في السعودية مع البدلات لجميع الرُوتب

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راتب الجندي في أمن المنشآت 1444 مع البدلات يهتم الكثير من الأشخاص في المملكة العربية بالتعرف على راتب الجندي في أمن المنشآت في المملكة العربية السعودية، وذلك بالتزامن مع إعلان رسمي من جانب قوات أمن المنشآت في المملكة العربية السعودية عن بداية استقطاب طلبات التقديم للعام الجديد للقبول والالتحاق في وظائف الشاغرة للرجال، وذلك في مختلف مناطق المملكة العربية السعودية، وهي الرواتب التي يتم تحديدها من قبل الحكومة السعودية بناء على بعض العوامل، وسوف نستعرض من خلال هذه السطور راتب الجندي في أمن المنشآت 1444 مع البدلات.
كم راتب الجندي في أمن المنشآت 1444 في السعودية
تعتبر قوات أمن المنشآت في المملكة العربية السعودية واحدة من أهم المؤسسات التابعة للحكومة السعودية والتي تعد ذراع هام من أذرع القطاع العسكري في السعودية، ونجد أن الرواتب الخاصة بهم تكون تابعة إلى نظام خدمة الأفراد الجنود في السعودية، ونجد أن الجندي في قوات أمن المنشآت يحصل على رواتب متعددة يتم تحديدها بناء على ما جاء في سلم رواتب الموظفين في هذه المنشأة، فنجد أن هناك اختلاف في قيمة الرواتب التي يحصل عليها الجنود والتي تختلف بناء على اختلاف الدرجة والرتبة الوظيفية التي يحصل عليها الجندي، وبناء على ما جاء في سلم الرواتب فنجد أن راتب الجندي من الدرجة الأولى هو 2800 ريال سعودي، أما عن الراتب الذي يحصل عليه رئيس الرقباء يصل إلى حوالي 10610 ريال سعودي، حيث نجد أن رئيس الرقباء هو أعلى رتبة بالسلم الوظيفي للجنود في الدرجة 15، وقد جاء سلم رواتب الجنود في أمن المنشآت كالتالي:
|الدرجة
|جندي
|جندي أول
|عريف
|وكيل رقيب
|رقيب
|رقيب أول
|رئيس رقباء
|الأولى
|2800
|2950
|3270
|3870
|4570
|5370
|6270
|الثانية
|2910
|3075
|3420
|4050
|4785
|5630
|6580
|الثالثة
|3020
|3200
|3570
|4230
|5000
|5890
|6890
|الرابعة
|3130
|3325
|3720
|4410
|5215
|6150
|7200
|الخامسة
|3240
|3450
|3870
|4590
|5430
|6410
|7510
|السادسة
|3350
|3575
|4020
|4770
|5645
|6670
|7820
|السابعة
|3460
|3700
|4170
|4950
|5860
|6930
|8130
|الثامنة
|3570
|3825
|4320
|5130
|6075
|7190
|8440
|التاسعة
|3680
|3950
|4470
|5310
|6290
|7450
|8750
|العاشرة
|3790
|4075
|4620
|5490
|6505
|7710
|9060
|الحادية عشر
|3900
|4200
|4770
|5670
|6720
|7970
|9370
|الثانية عشر
|4010
|4325
|4920
|5850
|6935
|8230
|9680
|الثالثة عشر
|4120
|4450
|5070
|6030
|7150
|8490
|9990
|الرابعة عشر
|4230
|4575
|5220
|6210
|7365
|8750
|10300
|الخامسة عشر
|4340
|4700
|5370
|6390
|7580
|9010
|10610
بدلات الجندي في أمن المنشآت
ونجد أن قيمة البدلات التي يتم الحصول عليها من جانب الجنود في مؤسسة أمن المنشآت في المملكة العربية السعودية تختلف باختلاف الدرجة والرتبة التي يتبع إليها الجندي، حيث أنها يتم تحديدها بناء على سلم رواتب البدلات كذلك، وجاءت البدلات المحددة على النحو التالي.
- يتم تحديد بدل صنف لتكون على نحو 400 ريال سعودي
- كما جاء بدل الميدان على نحو 450 ريالاً سعودياً
- وكذلك بدل الإعاشة 1000 ريال سعودي
- كما يتم إضافة بدل الخطر 600 ريال سعودي
- بالإضافة الى بدل النقل 500 ريال سعودي
- وكذلك بدل الإرهاب 805 ريالات سعودي
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