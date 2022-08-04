كم راتب الجندي في أمن المنشآت 1444 في السعودية مع البدلات لجميع الرُوتب

راتب الجندي في أمن المنشآت 1444 مع البدلات يهتم الكثير من الأشخاص في المملكة العربية بالتعرف على راتب الجندي في أمن المنشآت في المملكة العربية السعودية، وذلك بالتزامن مع إعلان رسمي من جانب قوات أمن المنشآت في المملكة العربية السعودية عن بداية استقطاب طلبات التقديم للعام الجديد للقبول والالتحاق في وظائف الشاغرة للرجال، وذلك في مختلف مناطق المملكة العربية السعودية، وهي الرواتب التي يتم تحديدها من قبل الحكومة السعودية بناء على بعض العوامل، وسوف نستعرض من خلال هذه السطور راتب الجندي في أمن المنشآت 1444 مع البدلات.

كم راتب الجندي في أمن المنشآت 1444 في السعودية

تعتبر قوات أمن المنشآت في المملكة العربية السعودية واحدة من أهم المؤسسات التابعة للحكومة السعودية والتي تعد ذراع هام من أذرع القطاع العسكري في السعودية، ونجد أن الرواتب الخاصة بهم تكون تابعة إلى نظام خدمة الأفراد الجنود في السعودية، ونجد أن الجندي في قوات أمن المنشآت يحصل على رواتب متعددة يتم تحديدها بناء على ما جاء في سلم رواتب الموظفين في هذه المنشأة، فنجد أن هناك اختلاف في قيمة الرواتب التي يحصل عليها الجنود والتي تختلف بناء على اختلاف الدرجة والرتبة الوظيفية التي يحصل عليها الجندي، وبناء على ما جاء في سلم الرواتب فنجد أن راتب الجندي من الدرجة الأولى هو 2800 ريال سعودي، أما عن الراتب الذي يحصل عليه رئيس الرقباء يصل إلى حوالي 10610 ريال سعودي، حيث نجد أن رئيس الرقباء هو أعلى رتبة بالسلم الوظيفي للجنود في الدرجة 15، وقد جاء سلم رواتب الجنود في أمن المنشآت كالتالي:

الدرجة جندي جندي أول عريف وكيل رقيب رقيب رقيب أول رئيس رقباء الأولى 2800 2950 3270 3870 4570 5370 6270 الثانية 2910 3075 3420 4050 4785 5630 6580 الثالثة 3020 3200 3570 4230 5000 5890 6890 الرابعة 3130 3325 3720 4410 5215 6150 7200 الخامسة 3240 3450 3870 4590 5430 6410 7510 السادسة 3350 3575 4020 4770 5645 6670 7820 السابعة 3460 3700 4170 4950 5860 6930 8130 الثامنة 3570 3825 4320 5130 6075 7190 8440 التاسعة 3680 3950 4470 5310 6290 7450 8750 العاشرة 3790 4075 4620 5490 6505 7710 9060 الحادية عشر 3900 4200 4770 5670 6720 7970 9370 الثانية عشر 4010 4325 4920 5850 6935 8230 9680 الثالثة عشر 4120 4450 5070 6030 7150 8490 9990 الرابعة عشر 4230 4575 5220 6210 7365 8750 10300 الخامسة عشر 4340 4700 5370 6390 7580 9010 10610

بدلات الجندي في أمن المنشآت

ونجد أن قيمة البدلات التي يتم الحصول عليها من جانب الجنود في مؤسسة أمن المنشآت في المملكة العربية السعودية تختلف باختلاف الدرجة والرتبة التي يتبع إليها الجندي، حيث أنها يتم تحديدها بناء على سلم رواتب البدلات كذلك، وجاءت البدلات المحددة على النحو التالي.