حساب المواطن واهم الشروط الواجب توافرها في مستحقي الدعم واهم اخبار الضمان الاجتماعي

نتحدث اليوم عن شروط التسجيل فى برنامج حساب المواطن . برنامج حساب المواطن الغرض منه تقديم الدعم لجميع المواطنين والمواطنات المستحقين داخل المملكة العربية السعودية . وذلك لتحسين ظروفهم المعيشية الذي اسأت اثناء انتشار فيروس كورونا والأزمات التى تعرضت لها البلاد . فقد قدمت المملكة هذا الدعم لتخفيف الأعباء عليهم والعيش فى حياة كريمة هنية . فأنه ومع ارتفاع الأسعار والسلع مثل الوقود . وكذلك ايضا الكهرباء فقد حرصت الدولة اشد الحرص من خلال كفائه وجودة وحكمة حكومتها . بأن لا يتاثر المواطن بأي اصلاح اقتصادى . بالتالى تم تطبيق برنامج حساب المواطن عبر وزارة الموارد البشرية وايضا التنمية الاجتماعية لكي يتم وصول الدعم لمن يستحق من المواطنين السعوديين .فأنه ومن خلال موقعنا موقع ثقفنى نعرض لمتابعينا الكرام الشروط الخاصة بالتسجيل فى برنامج حساب المواطن .

الشروط الخاصة ببرنامج حساب المواطن

لكل من يرغب فى التسجيل فى برنامج حساب المواطن يجب أن تتوافر لديه الشروط والتى من اهمها كالاتى :

أولا : يجب أن يكون المواطن سعودي الجنسية ومقيم على أراضي المملكة العربية السعودية .

ثانيا : يجب على المتقدم تسجيل جميع البيانات الشخصية الخاصة .

ثالثا : إذا كان المتقدم يعمل فى وظيفة يجب تسجيل وظيفتة وايضا الراتب الشهرى الخاص بة . وبالنسبة للزوجة إذا كانت موظفة يجب ذكر وظيفتها وايضا تسجيل الراتب الخاص بها .

رابعا : يجب على المتقدم تقديم بطاقة الاحوال الشخصية الخاصة ايا كان يعمل أو لا يعمل .

خامسا : يجب أن يكون الحد الادنى لراتب المواطن 20 الف ريال سعودى .

اضافات بمرسوم ملكي فى حساب المواطن

وعلى صعيد اخر فقد قام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز ال سعود وذلك مراعاة منة وحفاظا على ابنائة المواطنين داخل المملكة العربية السعودية باصدار مرسوما ملكيا باعادة فتح برنامج حساب المواطن . وعلى جانب اخر قد قام ملك الحرمين الشريفين بتخصيص مبلغ يقدر بعشرة مليارات واربعمائة مليون ريال سعودى . وذلك لدعم المستحقين الضمان الاجتماعى بالاضافة إلى حساب المواطن . وايضا قد خصص مبلغ 2 مليار ريال سعودى لصرف معاش وذلك لدعم المستحقين الخاصين بالضمان الاجتماعى .

اخيرا وضحنا لمتابعينا الكرام برنامج حساب المواطن والشروط الخاصة بة . وايضا عرضنا على حضراتكم اهم القرارات الاخيرة التي تم اصدارها بمرسوم ملكي فى حساب المواطن . ونتمنى ان نكون عرضناها بطريقة سهلة وميسرة على المواطن السعودي وان تنال اعجابكم .