خطوات استعادة جواز السفر السعودي المفقود وقيمة رسوم الاستعادة، يمكن للمواطنين السعوديين استعادة جوازات السفر المفقودة أو التالفة للسماح بحرية الحركة تحت منصة الجوازات، يتم ذلك من خلال سلسلة من الإجراءات بما في ذلك تقديم تقرير خسارة، تعرف على كيفية الحصول على جواز سفر بديل من خلال هذا المقال.

خطوات استعادة جواز السفر السعودي المفقود

يمكن الحصول على جواز سفر بديل لجواز السفر المفقود عن طريق تحديد موعد في منصة الجوازات ومكاتبها.

ولكن أولاً، يجب على أولئك الذين فقدوا وثائق سفرهم اتخاذ الخطوات التالية:

يرجى تقديم نموذج طلب جواز السفر المفقود إلى مكتب الجوازات في غضون أسبوع واحد بعد فقد جواز سفرك.

يتم فحص الرسالة وربما يجدها شخص ما ويحقق في سبب فقد جوازات جواز سفره.

سيتم فرض عقوبات للتأكد من الإهمال الذي يؤدي إلى فقدان جواز السفر

يتم اتخاذ قرار بإصدار جواز سفر جديد من خلال لجنة من إدارة الجوازات.

سيقوم المستفيد بجميع الإجراءات الشكلية للحصول على جواز السفر.

رسوم جواز سفر بدل فاقد

يحدد مكتب الجوازات بالمملكة رسمًا قدره 570 ريالًا لإصدار جواز سفر بدل فاقد، أما إذا أردت الحصول على جواز سفر جديد يرتفع المبلغ إلى 750 ريالًا، سيتعين عليك دفع هذه الرسوم للحصول على جواز سفر جديد.

كيف تحصل على جواز سفر

يتم إجراء الحجوزات من خلال منصة جوازات أبشر من خلال زيارة أحد مكاتب الجوازات وتقديم المستندات المطلوبة مثل: