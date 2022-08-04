كيفية الاشتراك في باقة بيانات موبايلي مسبقة الدفع اللامحدودة 1444| الإنترنت معك كيف مابغيته وأكثر

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عمر شويل - جدة توفر شركة mobily للاتصالات في المملكة العربية السعودية، خدمة الاشتراك في باقة بيانات موبايلي مسبقة الدفع اللامحدودة المتوفرة كبطاقة شحن وشريحة بيانات وخدمة مضافة، وهي تحظى بقبول واسع بين العملاء في الشركة، ويمكن الاشتراك فيها بكل سهولة للتمتع بالمميزات التي توفرها لمدة شهر وهي فترة الصلاحية المقررة، وذلك بسعر 373.75 ريال سعودي، ومع إضافة ضريبة القيمة المضافة تصل قيمة الاشتراك إلى 379.5 ريال.

كيفية الاشتراك في باقة بيانات موبايلي مسبقة الدفع اللامحدودة

ومن الممكن كيفية الاشتراك في باقة بيانات موبايلي مسبقة الدفع اللامحدودة 1444هـ، بكل سهولة للاستفادة من المميزات المختلفة، وذلك عن طريق إرسال الرقم 4930 إلى الرقم 1100، للاستفادة من الاشتراك في الباقة لمدة شهر كامل، وذلك وفق ما أعلنت شركة موبايلي عبر تويتر: