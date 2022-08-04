وظائف جدارة 1444 خطوات التسجيل وشروط التقدم لتلك الوظائف

وظائف جدارة 1444، أصدرت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية منصة جدارة الإلكترونية 1444، والتي تهدف لتوظيف الشباب الذي يبحث بشكل دائم عن وظائف حكومية في المملكة العربية السعودية، وذلك من خلال التسجيل في المنصة ويتم ذلك بشكل الكتروني بإتباع بعض الخطوات السهلة، والتي سوف نعرضها لكم الان في السطور التالية يمكنكم متابعتنا الان.

خطوات التسجيل في منصة جدارة للتوظيف 1444

خطوات بسيطة يتم من خلالها التسجيل في منصة جدارة الخاصة بالتوظيف في المملكة العربية السعودية، وهذه الخطوات كالآتي:

قم بالدخول إلى المنصة من خلال الرابط الخاص بها. ثم يتبع بعد ذلك اختيار مستخدم جديد. وبعد ذلك يتم ادخال البيانات المطلوبة وهي رقم الهوية وتاريخ الميلاد الخاص بالمواطن. تأكيد رمز التحقيق المكون من 6 ارقام. ثم يتم الضغط على كلمة استمرار. ادخال الحالة الصحية المسجل في الخانه المحددة لها ثم يتم خال البريد الالكتروني وذلك لارسال رسالة التأكيد من خلاله.

شروط التقديم في وظائف جدارة 1444

قد حددت الوزارة مجموعة من الشروط اللازم توافرها في المواطنين الراغبين في التوظيف عبر منصة جدارة، ومن أهم هذه الشروط مايللي:

من أهم الشروط الأزمة ليتم التسجيل في المنصة أن يكون المتقدم سعودي الجنسية، وان يكون مقيم بها. لابد أن يقدم الشخص الراغب في التسجيل الحالة الصحية الخاصة به، ولا يتم الالتحاق باي وظيفة إلا أن يتم التأكد من مهارته الصحيه. من الشروط اللازمة ضرورة الحصول على مؤهل دراسي بكالوريوس. حيث أنه لابد أن يكون ليس له أي سابقة جنائية أو أي مخالفة قوانين طوال حياته. كما أنه لابد أن لا يكون قد تم فصله من أي وظيفة حكومية أخرى لاي سبب ديني أو أخلاقية

طريقة التقديم في وظائف جدارة

يبحث الكثير من المواطنين الراغبين في التسجيل في وظائف جدارة المتاحة وخطوات التسجيل كالآتي: