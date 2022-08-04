ما هو الفرد المستقل وكيف يمكن إثبات الاستقلالية في حساب المواطن؟

تم طرح سؤال ما هو الفرد المستقل وكيف يمكن إثبات الاستقلالية؟ حساب المواطن يجيب عن ذلك على تويتر قائلًا أنه كل شخص بلغ 18 سنة أو أكبر من ذلك والذي يكون مقيم بشكل منفصل وينفق على نفسه، وأكمل البرنامج موضحًا أن المستقل يكون ليس متزوج سواء شاب أو شابة وقد يكون أعزب أو أرمل أو مطلق، وسوف نوضح من خلال هذا المقال عبر موقعنا المستندات المطلوبة لإثبات الاستقلاليه والخطوات المتبعة.

مستندات إثبات الاستقلالية حساب المواطن

قام البرنامج بتوضيح المستندات اللازم توفيرها من أجل إثبات الاستقلالية حساب المواطن وهي:

عقد الإيجار على أن يكون إلكتروني موحد مكتوب فيه اسم المستفيد.

صك ملكية سكن.

مشهد إثبات السكن الحكومي الجامعي أو الخاص أو المعهد أو الكلية العسكرية.

ما طريقة رفع المستندات الخاصة بإثبات الاستقلالية لمقر السكن في حساب المواطن؟

من اللازم أن يكون سن الفرد المستقل بين 18 سنة و24 سنة، ثم يتبع الخطوات التالية من أجل أن يثبت استقلال مقر سكنه:

يدخل المواطن على موقع حساب المواطن.

سجل دخول على الموقع بكتابة بيانات الدخول.

اضغط فوق علامة تبويب تفاصيل الطلب.

اضغط فوق بيانات التابعين.

اختر الصورة المطلوبة، وقم برفعها على أن تكون بصيغة بي دي إف.

انقر بعد تلك الخطوة على كلمة تم.

أكد الطلب، وعليك أن تراعي المواعيد والتوقيتات التي تحددها الجهات المعنية، حتى لا تتأخر في خطوة إثبات الاستقلالية على حساب المواطن.

كيف يمكن الحصول على إثبات السكن وتأكيد الاستقلالية في حساب المواطن؟

يمكنك أن تحصل على إثبات السكن من أجل أن تؤكد الاستقلالية على حساب المواطن، بطريقة إلكترونية من خلال تطبيق التعليمات التالية: