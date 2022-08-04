نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ما أفضل اماكن بيع ايفون بالتقسيط في السعودية؟ في المقال التالي

عمر شويل - جدة هناك اماكن بيع ايفون بالتقسيط متعددة في المملكة العربية السعودية إلا أن هناك أماكن متميزة في تقديم حلول التقسيط بدون مقدم وبدون الكفيل وهذه هي أكثر ما يبحث عنه عملاء التقسيط بالدولة، ويمكن تقسيط ايفون 12 برو Max أو الإصدار الجديد وهو ايفون 13 برو ماكس أو الإصدارات الأقل من خلال تلك الأماكن بمجرد توافق الشروط وتقديم الأوراق المطلوبة، منها جرير تقسيط ايفون ١٣ كما أنه متاح في السعودية مؤخرًا متجر اكسترا لتقسيط ايفون 13 وغيرها من المنافذ.

اماكن بيع ايفون بالتقسيط

لقد كثرت اماكن بيع ايفون بالتقسيط من بينها شركات الاتصالات وأيضًا المتاجر المتخصصة في بيع الأجهزة الإلكترونية، ومن أبرز الأماكن التي يمكن التعامل معها هي شركة الاتصالات السعودية اس تي سي التي تقدم حلول تقسيط الايفون بدون مقدم بالتعاون مع شركة كوارا للتمويل كما أن هذه الحلول سارية على تقسيط الأجهزة الذكية.

تقسيط ايفون من stc

تتيح الشركة خدمات تواكب الاحتياجات ومؤخرًا أعلنت عن تقديم خدمة تقسيط الأجهزة الذكية والإلكترونية منها تقسيط ايفون 13 برو ماكس بدون دفعة أولى، وذلك بعد الحصول على القبول والموافقة من خلال شركة كوارا للتمويل، وعند القبول ستحصل على قيمة 30 ألف ريال سعودي بحد أقصى.

فترة سداد دفعات تقسيط ايفون 13

ويستطيع العميل أيضًا أن يحصل على خدمات التقسيط من الشركة وحلول متوافقة مع الأحكام الإسلامية، ويسأل البعض عن مدة سداد دفعات تقسيط ايفون 13 برو ماكس، وقد أكدت الشركة أنها بحد أقصى عامين من تاريخ الحصول على الإصدار، وهناك إعفاء من الرسوم الإدارية إذا كان المتقدم من عملاء شركة الاتصالات السعودية.

وقد تم تصميم باقة متنوعة من الشروط التي تطبق على كافة شرائح المتقدمين للحصول على خدمة التقسيط من بين تلك الشروط هي ضرورة التحاق العميل بأي وظيفة من أجل تقديم إثبات الدخل أو شهادة التعريف بالراتب سواء أكان مواطن سعودي أو مقيم وفي حالة المتقاعد يُقدم نسخة من راتب التقاعد من خلال مؤسسة التأمينات في السعودية، على ألا يكون سن المتقدمين أقل من الواحد وعشرين سنة ولا يكون أكثر من ستين إلا في حالة المتقاعد.