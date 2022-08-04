كيف الاشتراك في جرير تقسيط ايفون ١٣ برو ماكس؟

يعد جرير تقسيط ايفون ١٣ واحد من العروض القوية التي ينتظرها العملاء بين الحين والأخر بجانب العروض الأسبوعية التي تقدمها المكتبة لرضاء العملاء ولاستقطاب المزيد منهم فعند البحث عن افضل اماكن بيع ايفون بالتقسيط في المملكة العربية السعودية ستجد أن مكتبة جرير تعتبر من أهم وأفضل الأماكن التي تقدم عروض ايفون 13 جرير 128 جيجا بايت أو إصدار ايفون 13 جرير 256 جيجا بايت أيضًا وغيرها من الإصدارات كما تخصصت المكتبة في طرح الجوالات بألوانها كما وفرتها الشركات المنتجة.

جرير تقسيط ايفون ١٣

تقدم مكتبة جرير خلال الفترة الحالية عرض تقسيط المشتريات بالاشتراك مع كوارا المتخصصة في تقديم التمويل ولا يُطبق الحل التمويلي على فقط أجهزة الجوال من بينها ايفون 13 برو ماكس بينما تُطبق أيضًا على جميع الأجهزة، ومن أبرز مميزات جرير تقسيط ايفون ١٣ والأجهزة ما يلي:

تقدم المكتبة حلول التقسيط بدون دفعة أولى وهي سارية على أجهزة الأيفون وغيرها من الأجهزة.

يحصل المستفيد على الموافقة الفورية وتمويل بقيمة 30 ألف ريال.

التقسيط سيكون بدون كفيل ومتوافق مع الأحكام الإسلامية.

كيفية حساب قسط ايفون 13

يستطيع العميل أن يحسب القسط المطلوب دفعه شهريًا عند شراء ايفون 13 من مكتبة جرير بنظام التقسيط من خلال استخدام حاسبة الأقساط عبر التالي:

على العميل أن يقوم بدخول رابط موقع مكتبة جرير.

ثم اختيار خدمة تقسيط المشتريات من بين خدمات المكتبة.

الدخول إلى حاسبة الأقساط وكتابة سعر المنتج وفترة السداد.

اختيار تبويب حساب القسط.

وثائق لتقسيط ايفون 13 جرير 128

أعلنت المكتبة والشركة التي تغطي التمويل عن الشروط والأحكام وقد جاء من بينها أنه لا يمكن أن يتم استرجاع قيمة الهواتف نقدًا ولكن يمكن فقط أن يتم الاستبدال من خلال فروع مكتبة جرير، كما لا يمكن شراء المنتجات من خلال طريقتين معًا، وللموافقة على طلب التقسيط لا بد من تقديم المستندات المطلوبة للتحقق من هوية المتقدمين، مثل بطاقة الهوية أو هوية مقيم سارية المدة، وشهادة تعريف بالراتب بعد توثيقها من خلال الجهة الصادرة منها وكشف الحساب البنكي لفترة ثلاث أشهر سابقة وتقدم عند التسجيل.