شروط تمويل أرض وقرض التابع لوزارة الإسكان من الراجحي خطوات التقديم

شروط تمويل أرض وقرض التابع لوزارة الإسكان من الراجحي وخطوات التقديم عليه. حيث توفر وزارة الإسكان السعودية العديد من البرامج وكذلك المنتجات التي يكون غرضها الأول والأهم هو تقديم المساعدة للمواطنين. كما نجد أن من أهم البرامج التي تقدمها وزارة الإسكان السعودية هو برنامج سكني وكذلك برنامج أرض وقرض. حيث تهدف مختلف البرامج التي تقدمها الوزارة إلى مساعدة المواطن السعودي في توفير وحدة سكنية مناسبة للعيش بها. كما تقدم الوزارة أيضاً إمكانية الحصول على قطعة أرض وكذلك الحصول على تمويل لبناء هذه الأرض وهو ما يسمى بتمويل أرض وقرض. ولذلك سوف نقوم اليوم داخل هذا المقال بعرض طريقة الحصول على التمويل من قبل بنك الراجحي وكذلك أهم الشروط المطلوبة له. كما يمكنك التعرف أيضاً على أرض وقرض من وزارة الإسكان السعودية والشروط المطلوبة وطريقة أخذ التسجيل في البرنامج.

شروط تمويل أرض وقرض التابع لوزارة الإسكان

في نطاق مساعدة الحكومة السعودية للمواطنين داخل المملكة العربية السعودية من أجل توفير وحدات سكنية مناسبة. ولذلك فتقدم الوزارة برنامج أرض روقرض للأسر ذات الدخل الضعيف والمتوسط والذي يساعدهم في الحصول على قطعة أرض لبناء وحدة سكنية عليها. كما تمكن الوزارة المحتاجين أيضاً من الحصول على تمويل للبناء على الأرض. كما يوفر بنك الراجحي إمكانية الحصول على هذا التمويل من خلاله. ولكي يتمكن مستفيدي وزارة الإسكان السعودية من الحصول على هذا التمويل هناك مجموعة من الشروط التي يجب توافرها. ويمكننا عرض أهم هذه الشروط كما حددتها مصرف الراجحي كما يلي:

يجب أن يكون سعودي الجنسية

كما يجب أن يكون من مستفيدي وزارة الإسكان أو صندوق التنمية العقاري.

يشترط أن يكون لدي المتقدم حساب بالبنك

ألا يقل راتب العميل عن 3500 ريال سعودي

يجب تحويل الراتب على مصرف الراجحي

كما يجب أن يكون عامل في أحد المؤسسات التابعة للبنك.

طريقة التقديم للحصول على التمويل

كما يوفر بنك الراجحي لمن تنطبق عليهم شروط الحصول على التمويل من التقديم على التمويل بطرق سهلة. فيمكننا عرض طرق التقديم للحصول على تمويل أرض وقرض كما يلي:

من الممكن تواصل العميل مع خدمات عملاء البنك من خلال الرقم +966-92000-3344 كما يتمكن من القيام بتعبئة النموذج الخاص بتقديم الطلب من خلال موقع الراجحي ومن الممكن الذهاب إلى أحد فروع البنك وتقديم طلب لبناء وحدة سكنية على الأرض.

مزايا تمويل أرض وقرض من الراجحي

هناك العديد من المزايا التي يوفرها تمويل أرض وقرض من بنك الراجحي ويمكننا عرض أهم هذه المزايا كما يلي: