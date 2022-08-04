نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر صدور نتائج الأهلية الدفعة 57 شهر أغسطس وكيفية الاستعلام ورابط الدخول في المقال التالي

عمر شويل - جدة يعد برنامج حساب المواطن من أكثر البرامج بحثاً من قبل الأشخاص المواطنين والمقيمين داخل المملكة العربية السعودية لما يقدمه من خدمات متعددة، ومن خلال هذا المقال نوضح لكل متابعينا خدمات برنامج حساب المواطن وكيفية الاستفادة منها كما أن برنامج حساب المواطن أعلن من خلال صفحته الرسمية عبر موقع التواصل الاجتماعي عن صدور نتائج الدفعه 57 من شهر أغسطس، ومن خلال هذه الخدمة يتم معرفة مدى حقيقة الشخص المستفيد من دعم هذا الشهر وهل هناك زيادة أو نقصان.

ومن الجدير بالذكر أن البرنامج أشار إلى أنه هناك بعض التعديلات الجديدة التي تلحق به، ومن ضمن هذه التعديلات رفع قيمة الدعم حيث تم تخصيص حوالي 8 ملايين ريال سعودي قيمة الدعم هذا الشهر، وتم تخصيص حوالي 10 ملايين ريال سعودي كدعم إضافي، بالإضافة إلى أن البرنامج قد أشار إلى إمكانية التسجيل مرة أخرى في برنامج الحسابات المتوقفة، ومن خلال هذا المقال نعرض لكل متابعينا كيفية التسجيل في حساب المواطن وكيفية الاستعلام عن أهمية الدفعة 57 شهر أغسطس ورابط الدخول.

صدور نتائج الأهلية الدفعة 57 شهر أغسطس

أعلن برنامج حساب المواطن من خلال صفحته عبر تويتر عن صدور نتائج الأهلية الدفعة 57، التي تشير إلى مدى أحقية الشخص المستفيد من الحصول على الدعم المالي لسداد كافة احتياجات الشخص المتقدم، ويتم الاستعلام عن دعم الدفعة 57 شهر أغسطس من خلال الدخول على الرابط الرسمي حساب المواطن.

موعد صرف الدفعة 57 شهر أغسطس من حساب المواطن:

يتبقى من الوقت 6 أيام على موعد صرف دعم حساب المواطن الدفعة 57 شهر أغسطس للأشخاص المستفيدين، وإيداع المبالغ المالية في الحسابات البنكية لكي يتم الاستفادة منها، حيث يتم الصرف في الموعد الرسمي لها في اليوم الموافق 10 من كل شهر ميلادي، ويوافق موعد صرف الدفعة 57 شهر أغسطس في يوم الأربعاء الموافق 10 من شهر أغسطس لهذا العام.

حساب قيمة الدعم عبر الحاسبة التقديرية:

يضم برنامج حساب المواطن العديد من الخدمات الإلكترونية التي يمكن الاستفادة منها بشكل سريع، ومن ضمن هذه الخدمات خدمة الحاسبة التقديرية التي تتيح للشخص المستفيد إمكانية حساب قيمة الدعم، الذي يمكن الحصول عليه من خلال إدخال بعض البيانات التي يحتاجها البرنامج مثل (اسم المستخدم وكلمة المرور)، الدخل الشهري للشخص المستفيد، عدد أفراد الأسرة ثم أخيراً الضغط على أيقونة حساب قيمة الدعم.