نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مزايا البطاقة السوداء من مصرف الراجحي 1444 وخطوات معرفة الرصيد بها والشروط في المقال التالي
يعتبر مصرف الراجحي من أهم وأشهر البنوك الموجودة في المملكة العربية السعودية حيث يوفر الكثير من العروض والخدمات لعملاء البنك والمقيمين في المملكة، كما يوجد العديد من التساؤلات حول البطاقة السوداء لبنك الراجحي بغرض الاستفادة من أهم مزايا البطاقة الخفية التي توفرها للمستخدمين وسوف نتحدث عن رصيد البطاقة وخطوات الحصول عليها وأهم الشروط لتوافرها للعميل ومزايا البطاقة السوداء من الراجحي 1444هـ.
مزايا البطاقة السوداء من مصرف الراجحي 1444هـ
تتميز البطاقة السوداء من مصرف الراجحي السعودي بالعديد من المزايا الهامة والتي تقدم الخدمات المتوفر للعملاء وسوف نوافيكم بأهم المزايا التي يوفرها البنك من خلال البطاقات وهي أولاً التمتع بخدمة Dragon Pass، كما يمكن أن يقوم العميل بسحب مبلغ نقدي يزيد عن 30% على المستوى الدولي والمحلي، ويوفر إمكانية الإعلان عن الحساب بشكل شهري وسنوي، كما يوفر أيضاً الاشتراك في برامج المكافآت الذي يمنح نقطة لكل ريال سعودي، فرصة شراء العديد من المنتجات في السعودية، كما أنها تسمح بإمكانية استخدام النقاط وإعادة تحويلها، وتتيح للعميل الذي يحمل البطاقة السوداء بأن يحصل على خصومات فورية في معظم المتاجر.
الشروط الواجب توافرها للتمتع بمزايا البطاقة السوداء
وضح مصرف الراجحي السعودي مجموعة من الشروط التي يجب توافرها لدى العميل والالتزام بها حتي يستطيع الحصول على البطاقة السوداء وتلك الخطوات كالتالي:
- أن يكون لدى العميل حساب جاري خاص به في بنك الراجحي.
- توافر صورة من بطاقة الهوية الوطنية للمواطن.
- فلا بد من وجود صورة من الإقامة الخاصة به وتكون سارية المفعول.
- حيازة خطاب التعريف الخاص بالعميل من مكان العمل التابع له.
- التوجه إلى أحد فروع البنك بغرض تسجيل كل البيانات المطلوبة.
- تقديم الأوراق الخاصة بالعميل من خلال الدخول على الموقع الإلكتروني الخاص بمصرف الراجحي.
رصيد البطاقات السوداء بالخطوات
يستطيع العميل من معرفة رصيد البطاقة السوداء من خلال اتباع الخطوات الآتية:
- الدخول على الرابط الرسمي مصرف الراجحي.
- النقر على زر الخدمة المباشرة.
- كتابة اسم المستخدمة وكلمة المرور الخاصة بالمستخدم لتسجيل الدخول.
- القيام بإختيار الحسابات.
- سوف يتم عرض كل التفاصيل والبيانات الخاصة بالبطاقة السوداء.
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