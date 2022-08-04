نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رابط نتائج قبول الجامعات الرياض 1444 عبر بوابة القبول الوحد للطلبات والطلاب في المقال التالي

عمر شويل - جدة يتساءل العديد من الأشخاص عن نتائج قبول الجامعات الرياض هذا العام 2022 م، بعدما قامت اللجنة المشرفة على بوابة القبول الإلكتروني الموحد بالإعلان عن الموعد المحدد لبداية التقديم، ويتم ذلك من خلال الموقع الرسمي لها على شبكة الإنترنت، كما قامت بتحديد بعض الجامعات التي تدخل ضمن هذا الموضوع، من خلال هذا المقال على مزيد من التفاصيل، تابعونا.

نتائج قبول الجامعات الرياض

يمكن لأي شخص الإطلاع على نتيجة القبول الموحد عن طريق تتبع مجموعة من الخطوات، والتي تتمثل في الآتي:

قرار اللجنة المشرفة على بوابة القبول الموحد

أعلنت اللجنة المشرفة على بوابة القبول الموحد الإلكترونية بالجامعات الحكومية أو الكليات التقنية بالرياض مسبقا عن موعد بداية التقديم عبر بوابة القبول الموحد لكل من الطلاب والطالبات لهذا العام، حيث تضم بوابة القبول الموحد بالنسبة للطلاب بمنطقة الرياض الجامعات التالية:

شقراء.

المجمعة.

الأمير سطام بن عبدالعزيز.

الإمام محمد بن سعود الإسلامية.

الملك سعود بن عبدالعزيز للعلوم الصحية.

الملك سعود.

بينما تضم بوابة القبول الموحد بالنسبة للطالبات الجامعات التالية:

الأميرة نورة.

الملك سعود بن عبدالعزيز للعلوم الصحية.

الملك سعود.

الامام محمد بن سعود الإسلامية.

بالإضافة إلى الكليات التقنية بالرياض.

القبول الإلكتروني الموحد

يمكنك الآن الدخول على رابط نتائج القبول الموحد للطلاب والطالبات 1444 للجامعات السعودية حيث تشير اللجنة الإشرافية إلى القبول الإلكتروني الموحد لكل من الطلاب والطالبات بالجامعات الحكومية أو الكليات التقنية بالرياض، كما أن بوابة القبول الموحد سوف تعلن عن نتيجة القبول النهائية لكل من الطالبات والطلاب المرشحين للقبول بالجامعات في هذا العام غدا يوم الخميس الموافق 4 من شهر أغسطس 2022، ومن أمثلة الجامعات الحكومية المرشحة ما يلي:

الملك سعود.

الأمير سطام بن عبدالعزيز.

المجمعة.

شقراء.

الإمام محمد بن سعود.

موعد تأكيد قبول الجامعات

تأكيد القبول في بوابة القبول الموحد سوف تنتهي في يوم الأحد الموافق 7 من أغسطس 2022 “9 من محرم 1444ه‍”، وتدعو لجنة القبول كل من الطالبات والطلاب المقبولين لمبادرة من أجل تأكيد القبول من خلال الدخول على الحساب الخاص بالطالب في البوابة قبل انتهاء الموعد المحدد، كما أن الطلاب الذين لم يؤكدوا طلب قبولهم قبل أن ينتهي الموعد المحدد سيتم استبعادهم من بوابة القبول نهائيا.

أهداف القبول الإلكتروني الموحد

فيما يلي نوضح بعض الأهداف التي تسعى إليها بوابة القبول الموحد الإلكترونية، والتي تتمثل في الآتي: