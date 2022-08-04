رابط نتائج قبول الجامعات الرياض 1444 عبر بوابة القبول الوحد للطلبات والطلاب

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عمر شويل - جدة يتساءل العديد من الأشخاص عن نتائج قبول الجامعات الرياض هذا العام 2022 م، بعدما قامت اللجنة المشرفة على بوابة القبول الإلكتروني الموحد بالإعلان عن الموعد المحدد لبداية التقديم، ويتم ذلك من خلال الموقع الرسمي لها على شبكة الإنترنت، كما قامت بتحديد بعض الجامعات التي تدخل ضمن هذا الموضوع، من خلال هذا المقال على مزيد من التفاصيل، تابعونا.
نتائج قبول الجامعات الرياض
يمكن لأي شخص الإطلاع على نتيجة القبول الموحد عن طريق تتبع مجموعة من الخطوات، والتي تتمثل في الآتي:
قرار اللجنة المشرفة على بوابة القبول الموحد
أعلنت اللجنة المشرفة على بوابة القبول الموحد الإلكترونية بالجامعات الحكومية أو الكليات التقنية بالرياض مسبقا عن موعد بداية التقديم عبر بوابة القبول الموحد لكل من الطلاب والطالبات لهذا العام، حيث تضم بوابة القبول الموحد بالنسبة للطلاب بمنطقة الرياض الجامعات التالية:
- شقراء.
- المجمعة.
- الأمير سطام بن عبدالعزيز.
- الإمام محمد بن سعود الإسلامية.
- الملك سعود بن عبدالعزيز للعلوم الصحية.
- الملك سعود.
بينما تضم بوابة القبول الموحد بالنسبة للطالبات الجامعات التالية:
- الأميرة نورة.
- الملك سعود بن عبدالعزيز للعلوم الصحية.
- الملك سعود.
- الامام محمد بن سعود الإسلامية.
- بالإضافة إلى الكليات التقنية بالرياض.
القبول الإلكتروني الموحد
يمكنك الآن الدخول على رابط نتائج القبول الموحد للطلاب والطالبات 1444 للجامعات السعودية حيث تشير اللجنة الإشرافية إلى القبول الإلكتروني الموحد لكل من الطلاب والطالبات بالجامعات الحكومية أو الكليات التقنية بالرياض، كما أن بوابة القبول الموحد سوف تعلن عن نتيجة القبول النهائية لكل من الطالبات والطلاب المرشحين للقبول بالجامعات في هذا العام غدا يوم الخميس الموافق 4 من شهر أغسطس 2022، ومن أمثلة الجامعات الحكومية المرشحة ما يلي:
- الملك سعود.
- الأمير سطام بن عبدالعزيز.
- المجمعة.
- شقراء.
- الإمام محمد بن سعود.
موعد تأكيد قبول الجامعات
تأكيد القبول في بوابة القبول الموحد سوف تنتهي في يوم الأحد الموافق 7 من أغسطس 2022 “9 من محرم 1444ه”، وتدعو لجنة القبول كل من الطالبات والطلاب المقبولين لمبادرة من أجل تأكيد القبول من خلال الدخول على الحساب الخاص بالطالب في البوابة قبل انتهاء الموعد المحدد، كما أن الطلاب الذين لم يؤكدوا طلب قبولهم قبل أن ينتهي الموعد المحدد سيتم استبعادهم من بوابة القبول نهائيا.
أهداف القبول الإلكتروني الموحد
فيما يلي نوضح بعض الأهداف التي تسعى إليها بوابة القبول الموحد الإلكترونية، والتي تتمثل في الآتي:
- للتسهيل من إجراءات القبول، وتوحيدها لتوفير كل من الجهد والوقت على الطلاب وأولياء الأمور، وتعفيهم من مشقة الحضور إلى الكليات التقنية ومقر الجامعات، كما أنها تمنع تكرار إدخال نفس البيانات في الكليات التقنية والجامعات.
- تساعد في زيادة عدد الطلاب المقبولين فعليا بالجامعات والكليات التقنية من خلال عدم تكرار طلب قبول الطالب بأكثر من جهة، كما أن تساعد على الحد من إهدار المقاعد نتيجة انسحاب الطلاب.
- تستفيد من القواعد المتوفرة بالكليات التقنية والجامعات الحكومية بمنطقة الرياض، كما أن تستثمر بشكل مثالي للإمكانيات المتاحة بكل الجامعات الحكومية والكليات التقنية.
- تمكن الطلاب من التقديم للقبول على أكثر من جامعة أو كلية تقنية واحدة في نفس الوقت وذلك وفقا لرغبة الطالب، كما يمكن التعرف على كل البدائل المتاحة.
- تتميز إجراءات القبول بالوضوح والشفافية، كما أنها تضمن فرصة عادلة ومتساوية للجميع وذلك حسب معايير القبول في كل تخصص.
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