ما هي شروط وخطوات التسجيل في برنامج حساب المواطن 1444

شروط وخطوات التسجيل في حساب المواطن، خوفاً من تأثير الإصلاحات الاقتصادية والتوسعات في المملكة العربية السعودية على المواطنين قدمت المملكة دعم برنامج حساب المواطن لتعويض المواطنين وتجنب تأثير الإصلاحات عليهم وذلك بهدف توفير حياة مستقرة ومستوي معيشي جيد لهم ولاسرهم وتخفيف الأعباء عن المواطنين حيث تقدم المملكة الكثير من برامج الدعم للفئات محدودة ومتوسطة الدخل والفقراء وانطلق هذا البرنامج في عام 2017 ليسجل فيه الكثير من المواطنين وبعد ذلك تم إغلاق باب التسجيل بالبرنامج ليستمر صرف الدعم للمسجلين ومنذ فترة قصيرة تم الإعلان عن فتح باب التسجيل مجدداً وذلك بناءً على الأوامر الملكية الصادرة لتزداد معدلات البحث عن شروط وخطوات التسجيل بالبرنامج وسوف نطلعكم عليها في هذا المقال.

شروط التسجيل في حساب المواطن 1444

هناك شروط مطلوب توافرها في الشخص المتقدم حتي يتمكن من الحصول على الدعم وجاءت الشروط المطلوبة كالتالي:

أن يكون المتقدم سعودي الجنسية ومقيم إقامة دائمة في المملكة العربية السعودية.

يستثني من شرط الجنسية المرأة الأجنبية المتزوجة من سعودي والمرأة السعودية المتزوجة من رجل غير سعودي وحاملي بطاقات التنقل.

أن يكون المتقدم غير موجود في السجون أو مراكز الإيواء الحكومية.

سلامة البيانات المسجلة ومطابقتها للبيانات الموجودة في الجهات ذات العلاقة.

لا يقل عمر المتقدم عن ثمانية عشر عاماً.

لا يمتلك أي عقارات أو أراضي أو أصول ولا يزيد الدخل الشهري عن عشرون ألف ريال سعودي.

الإفصاح عن دخل الزوجة إذا كانت تعمل.

يجب أن يكون لدي المتقدم حساب بنكي نشط.

خطوات التسجيل في حساب المواطن 1444 للاستفادة من الدعم

أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أن يقوم المتقدم بالتسجيل في برنامج الدعم من خلال الرابط الرسمي للبرنامج وذلك عن طريق الخطوات التالية: