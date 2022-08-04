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أعلنت جامعة الملك عبدالعزيز أمس يوم الأربعاء عن نتائج الفرز الأول لأسماء المرشحين والمرشحات للقبول بالجامعة للعام الجامعي 1444 هـ. كما ينتظر الطلاب والطالبات الراغبون في الالتحاق بجامعة الملك عبد العزيز إعلان موعد تسجيل الحاصلين على الثانوية العامة للقبول في العام الدراسي الحالي حيث بدأت الجامعة، يوم 19 يوليو 2022، لفتح وأستقبال طلبات القبول لمرحلتي البكالوريوس والدبلومات للعام الجامعي 1444 هـ، عبر بوابة القبول الإلكترونية، حيث أستمر التقديم على برنامج البكالوريوس والدبلومات الانتظام حتى يوم الاثنين الموافق 1 أغسطس الجاري.
جامعة الملك عبدالعزيز تعلن نتائج الفرز الأول للقبول للعام الجامعي 1444 هـ
وأمرت الجامعة المرشحين والمرشحات إلى ضرورة إستكمال إجراءات الرغبة خلال 48 ساعة، عبر بوابة القبول. ويستمر التقديم في برنامج بكالوريوس السنة التأهيلية (برسوم مالية) وبرامج الدبلومات المدفوعة حتى يوم الأحد الموافق 14 أغسطس الجاري، على أن يتم إعلان نتائج القبول يوم الثلاثاء الموافق 16 أغسطس الجاري. حيث يشارك الأنضمام إلى الجامعة هذا العام 176 طالباً و168 طالبة في ما يقارب 8 وحدات إثرائية مختلفة ويستمر البرنامج لمدة 3 أسابيع.
الاستعلام عن نتائج قبول جامعة الملك عبدالعزيز
- الذهاب إلى صفحة الاستعلام عن نتائج قبول الطلبة في جامعة الملك عبد العزيز أضغط هنا.
- تسجيل الدخول في حساب الطالب الذي تم قبوله من قِبل الجامعة.
- إدخال رقم السجل المدني.
- النقر على استعلام.
- ستظهر نتيجة القبول.
- يجب على الطالب اتباع التعليمات لاستكمال عملية تأكيد الرغبة، لتفادي خسارة مقعده داخل الكلية.
- الأوراق المطلوبة لاستكمال القبول بالجامعة
- يجب تقديم الوراق والمستندات التالية لإتمام عمليات القبول والتسجيل في
الأوراق المطلوبة بالألتحاق بجامعة الملك عبد العزيز
- الأصل من شهادة الثانوية العامة، على أن تكون مصادق عليها من قِبل وزارة التعليم السعودية.
- أصل شهادة الميلاد للطالب/ الطالبة.
- أصل الهوية الوطنية للأم.
- أصل بطاقة الهوية الوطنية وتكون سارية وغير منتهية.، شريطة أن تكون سارية الصلاحية.
- صورة شخصية للطالب/ الطالبة (4×6).بشرط أن تكون ذو خلفية بيضاء.
- وعلى الطالبات المتقدمات الالتزام بالزي الشرعي المقرر من قِبل إدارة الجامعة.
شروط القبول في جامعة الملك عبدالعزيز
- ينبغي أن يكون المتقدم سعودي الجنسية، أو يكون من أم سعودية أو أم لابن سعودي الجنسية.
- أن يكون الطالب حاصل على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها داخل المملكة أو خارجها.
- إذا كان الطالب عاملًا يجب أن يكون حاصلًا على موافقة بالدراسة من الجهة التي يعمل بها سواء جهة حكومية أو جهة خاصة.
- ينبغي أن يكون الطالب حاصل على امتحان القدرات للمسار الإنساني.
- يشترط أن يكون الطالب حاصل على اختبار القدرات التحصيلية.
- يجب أن تتوافق مدة صلاحية شهادة القدرات والتحصيلي مع ما يحدده المركز الوطني للقياس.
- يشترط ألا يكون قد سبق للطالب الفصل من الجامعة، أو أي جامعة أخرى، وإذا اتضح ذلك بعد قبول الطالب في الجامعة يعتبر قبوله لاغيًا.
- ينبغي ألا يكون الطالب قام بسحب ملفه من أي جهة تعليمية أخرى إلا إذا
- مضى على الانسحاب أكثر من ثلاثة شهور قبل التقديم.
- ينبغي ألا يكون قد مضى على الحصول على الشهادة ثلاث سنوات فالجامعة
- تقبل الشهادات التي لا يمضى عليها 3 سنوات فقط.
- يشترط أن تكون البيانات المُدخلة للطالب صحيحة ومطابقة للحقيقة، وأي
- تلاعب في البيانات يجعل الطالب مرفوض حتى ولو استوفت فيه جميع الشروط.
- تمنح الجامعة للطالب فرصتين للقبول، ويعني ذلك أنه لا يحق للطالب الحصول على أكثر من رقمين جامعيين في حياته الدراسية بالجامعة.
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