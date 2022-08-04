طريقة التقديم في وظائف منصة جدارة وما هي الشروط المطلوبة لعام 1444 هجرية

طريقة التقديم في وظائف منصة جدارة تعد من المنصات الهامة في المملكة العربية السعودية، تم إنشاؤها منذ عده سنوات بهدف إيجاد مسار موحد للراغبين في التقديم للوظائف والتي يتم الإعلان عنها من قبل الجهات الحكومية المسؤولة، المنصة أطلقتها وزارة الخدمة المدنية التي وفرت عدد كبير من فرص العمل في الحكومة مطابقة لمؤهلات وخبرات العديد من الناس واختبارات كثيرة من الأشخاص في المملكة ويتم من خلالها التسجيل من خلال إليه خاصة عبر الأنترنت وقد حددت بعض الشروط التي يجب أن تكون متوفرة في المتقدم على الوظائف التعليمية سوف نعرضها خلال هذا المقال.

خطوات التقديم في وظائف جدارة

الخطوة الأولي هي إنشاء حساب خاص بالمستخدم عبر منصة جدارة.

يجب عليك تسجيل كافة البيانات الشخصية من قبل المستخدم.

ثم ادخل كافة البيانات التي يجتاحها الشخص لعمل سيرة ذاتية له.

قم بإدخال ما يثبت حصولك على مؤهل علمي يضمن حصولك على وظيفة تتناسب مع مؤهلك الشخص.

التالي قم بالبحث عبر محاولات في المنصة عن الإعلانات والوظائف الخالية المناسبة لفرص التقديم لها.

يجب عليك متابعة نتائج الترشيح لابد من المراقبة المستمرة للمنصة.

شروط التقديم في وظائف منصة جدارة 1444

بداية يجب أن يكون لدى المستخدم حساب خاص على منصة جدارة. يجب أن يكون المتقدم أو المتقدمة سعودي الجنسية. حصول المتقدم على مؤهل يتناسب مع الوظيفة العلمية التي يريد أن يقدم عليها. يجب اجتياز كافة اختبارات القدرات المعرفية عند التقديم على وظائف الخدمة المدنية. يجب أن يخضع المتقدم لاختبارات الرخصة المهنية للمعلمين وان يجتاز هذه الاختبارات عندما يقوم بالتقديم. في حال تقديم المواطن على الوظائف الصحية فيجب أن يكون حاصل على التقويم المهني وحصل على بطاقة التسجيل المهني أيضا.

موعد التقديم في وظائف منصة جدارة

قد أعلنت وزارة التعليم في المملكة السعودية عن بدء فتح باب التقديم في الكثير الوظائف التعليمية وبدء التسجيل من يوم الأحد الموافق 2 من محرم 1444 هجرية بالمقابل هذا اليوم يوم 31 من شهر يوليو في تمام الساعة 9:00 صباحا وينتهي موعد التقديم في وظائف جدارة يوم الأحد الموافق يوم 9 من شهر محرم عام 1444 هجرية في تمام الساعة 12:00 ظهرا ويمكن لكل شخص يرغب في التقديم على الوظائف التعليمية بصوره إلكترونية من خلال منصة جدارة.