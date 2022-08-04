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عمر شويل - جدة كيفية التسجيل في منصة أجير 1444 وطرق التواصل معها، كيف أسجل في أجير؟ ما هي شروط التقديم على تصريح عمل مؤقت في موسم الحج؟ في ظل التطورات التكنولوجية التي تشهدها المملكة لتحقيق رؤية المملكة 2030، تم إطلاق منصة أجير للتعامل مع جميع الوظائف الشاغرة في الدولة، من خلال هذا المقال سنوضح ذلك بالتفصيل، فابقوا معنا.

كيفية التسجيل في منصة أجير 1444

يمكن لجميع المواطنين والمقيمين من جميع مناطق المملكة العربية السعودية التسجيل في هذه المنصة لإيجاد فرص تتناسب مع تجربتهم، يشمل التسجيل الخطوات التالية:

في البداية سجل الدخول إلى منصة أجير.

بعد ذلك، انقر فوق تسجيل الدخول.

إذا كان لديك حساب، يرجى إدخال اسم المستخدم وكلمة المرور.

ثم انقر فوق تسجيل مستخدم جديد.

اكتب رقم التعريف.

سجل تاريخ ميلادك.

يرجى تقديم عنوان بريدك الإلكتروني ورقم هاتفك المحمول ومدة الإقامة في المملكة.

ضع كلمة مرور.

ثم انقر فوق إنشاء حساب.

عليك تأكيد عنوان البريد.

في الخطوة التالية أدخل المعلومات المطلوبة.

في النهاية، انقر فوق إرسال الطلب.

عليك انتظار رسالة نصية من المنصة.

طرق التواصل مع منصة أجير

بعد توضيح كيفية التسجيل في أجير، يمكن للمقيمين في المملكة التواصل مع مديري منصة أجير بالطرق التالية:

شروط إصدار التصاريح المؤقتة للعمل على منصة أجير لموسم الحج

يجب على سكان المملكة العربية السعودية الراغبين في خدمة الحجاج خلال موسم الحج المقبل استيفاء عدة شروط مثل:

يجب ألا يقل عمر المتقدمين عن 18 عامًا.

أن تمتد إقامته حتى نهاية موسم الحج.

توافر المؤهلات والخبرة العملية للوظائف المعلنة.

أيضا يجب أن يكون المتقدمون محصنين أو ينتمون إلى الفئة المحصنة.

مقدم الطلب ليس لديه مرض مزمن.

حيازة تصريح عمل إلكتروني.

إثبات موافقة صاحب العمل الأساسي لمقدم الطلب.

يمكن للرفاق وأفراد المجتمع المقيمين في المملكة العربية السعودية التقديم من خلال المنصة.

يجب أن يعمل المتقدمون في أحد المرافق.

العمل على منصة أجير

الشاب الذي يرغب في العمل سيذهب إلى المنصة من وقت لآخر لتتبع الوظائف الشاغرة، والتقدم لتلك الوظائف الشاغرة ذات الصلة. في نفس الوقت، عليه إرفاق سيرته الذاتية لإكمال الإجراء، وسيتم إبرام عقد بين الموظف والشركة على حفاظًا على حقوقه من خلال منصة أجير.



توفر منصة أجير عددًا من الخدمات والتصاريح لمساعدة جميع الأشخاص في المملكة، وتتراوح هذه الخدمات من الأسعار المجانية إلى الأسعار الرمزية، مما يجعلها إحدى المنصات الرئيسية لتلبية احتياجات سوق العمل السعودي.