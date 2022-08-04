كيفية التسجيل في الضمان الاجتماعي المطور

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عمر شويل - جدة وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمملكة العربية السعودية تساعد عدد كبير من الأسر السعودية الذين بحاجة للدعم المادي وهذا يتم الحصول عليه والاستفادة توفير الاحتياجات الأساسية للأسرة، وتحسين الأوضاع المادية، حيث أن برنامج الضمان الاجتماعي المطور بالمملكة يقوم بنشر كيفية التسجيل في برنامج الضمان الاجتماعي، الحكومة السعودية قامت بإنشاء برنامج الضمان الاجتماعي من ضمن رؤية المملكة في 2030م .

خطوات التسجيل في الضمان الاجتماعي المطور:

يجب على المستفيد الدخول على الموقع الرسمي الخاص بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمملكة. ثم بعد ذلك الضغط على أيقونة الخدمات الإلكترونية ثم النقر على تسجيل حساب جديد. ثم يجب على المتقدم إدخال جميع البيانات الشخصية المطلوبة (رقم الهوية الوطنية، تاريخ الميلاد، رقم الجوال) وهكذا. ثم إدخال اسم المستخدم وكلمة المرور الخاصة به. ثم يجب الضغط على أيقونة رمز التحقق. يجب الموافقة على كافة الشروط والاحكام الموضحة لسيادتكم، ثم الضغط على كلمة ” موافقة”. ثم بعد ذلك الضغط على أيقونة “تسجيل”. سوف يتم إرسال رسالة نصية بالتأكيد. ثم بعد يجب على المتقدم اختيار الفئة. يجب على المتقدم الاحتفاظ على رقم الضمان الاجتماعي.

وقد أشار إلى ذلك أن يجب علي المتقدم الاحتفاظ برقم الضمان الاجتماعي المطور، لأن سوف يتم إستخدام هذا الرقم في خدمة الاستعلام عن بيانات المستفيد، ولذلك سوف نقوم بعرض صرف معاش الضمان الاجتماعي المطور بأثر رجعي لجميع المواطنين السعوديين المستفيدين.

صرف معاش الضمان بأثر رجعي :

زادت التساؤلات والاستفسارات الهامة الخاصة بشأن صرف معاش الضمان الاجتماعي المطور بعد قبول اعتراض لجنة الاستئناف، ولذلك تم الرد علي ذلك أن دراسة اعتراض المستفيد قبول النتائج نهائياً، وهذا تعويض المستفيد، وأضاف إلى ذلك أن كافة الأموال المستحقة له فيما بالدفع مقبولة.

الهدف من الضمان الاجتماعي :

برنامج الضمان الاجتماعي المطور بالمملكة يهدف للأفراد الذين بحاجة للدعم المالي، والأسر الأشد احتياجاً وهذا عن طريق تزويدهم بالدعم المادي، وهذا لكي يتم التحقق من تحسين الظروف المعيشية الصعبة، وبناءا على ذلك سوف يتم تحقيق الاستقلال الاقتصادي، حيث أن هذا الانتقال من الاحتياجات الإنتاجية إلى إعادة التأهيل والتدريب والبحث عن عمل مناسب للمتقدم، ولذلك تنمية الموارد يقدم صندوق “هدف” خدماته المقدمة، وهذا بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة.