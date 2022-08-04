نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مواعيد اختبار القدرات ورقي 1444 في المقال التالي

عمر شويل - جدة قامت وزراة التعليم السعودية بترتيب جدول يضم مواعيد اختبار القدرات ورقي 1444، حيث تضم الجداول كل من الجنسين لأداء اختبارات القدرات وتحديد مدى ملائمتهم للتخرج من المرحلة الثانوية والاستعداد للانضمام إلى الجامعة، كما أنه من الضرورى معرفة أن جميع تلك الاختبارات يقوم الطلاب والطالبات بتأديتها على المنصة الإلكترونية “قياس”، وهي منصة تم إصدارها حديثاً في المملكة مم أجل تيسير عملية أداء اختبار القدرات.

مواعيد اختبار القدرات ورقي 1444

جدير بالذكر أن مواعيد اختبار القدرات ورقي 1444 سوف يتم انعقادها كما يلي: سوف تنعقد اختبارات القدرات الورقية للطلاب الذكور بداية من تاريخ 6 إبريل 2023 وتستكمل إلى تاريخ 16 إبريل 2023.

كما أنه سوف تنعقد اختبارات القدرات للطالبات الإناث في الفترة الثانية بداية من تاريخ 6 إبريل 2023 وتستمر حتى تاريخ 16 إبريل 2023.

موعد التسجيل في اختبار القدرات 1444

يتساءل الطلاب عن أول فرصة متاحة ليتمكنوا ممغ التسجيل لعمل اختبارات القدرات لهذا العام، وقد تم الإعلان عنه على النحو التالي:

اليوم الموافق 2 فبراير 2023 سوف تبدأ الفترة الثانية للتسجيل في اختبار القدرات للبنين، وتستمر حتى تاريخ 5 مارس 2023.

أما الإناث ستكون بداية الفترة الثانية للتسجيل لهن بداية من تاريخ 31 يناير وتستمر حتى تاريخ 5 مارس 2023.

مواعيد اختبار التحصيل الدراسي في التخصصات النظرية

بعد ما تعرفنا على مَواعيد اختِبار القدرات ورقي 1444، فإن اختبارات التحصيل في التخصص سوف تنعقد في المواعيد التالية:

الفترة الأولى للإناث بداية من 10 يونيو 2023 وتنتهي في 14 يونيو 2023.

كما تنعقد الفترة الثانية بداية من 16 يونيو 2023 وتنتهي في 20 يونيو 2023.

مواعيد اختبار التحصيل الدراسي في التخصصات العلمية

تنعقد اختبارات التحصيل في التخصص العلمي على فترتين كما يأتي:

الفترة الأولى للإناث تبدأ من 10 يونيو 2023 وتستمر حتى 14 يونيو 2023.

أما الفترة الأولى للذكور تبدأ في 10 يونيو 2023 وتنتهي في 14 يونيو 2023.

الفترة الثانية للإناث تبدأ في 16 يونيو2023 وتنتهي في 20 يونيو 2023.

تنعقد الفترة الثانية الذكور بداية من 16 يونيو 2023 إلي 20 يونيو2023.

رسوم اختبار القدرات العامة

أعلنت هيئة التعليم والتدريب السعودية عن المبلغ المطلوب لرسوم اختبار القدرات كما تم الإعلان عن مواعيد اختبار القدرات ورقي 1444، حيث يتطلب التسجيل المبكر 100 ريال سعودي، ويتطلب التسجيل المتأخر رسوم تبلغ 150 ريال سعودي، أما رسوم التسجيل في الاختبار الإلكتروني تبلغ 150 ريال سعودي