رابط التسجيل في الضمان الاجتماعي الجديد 1444 وهل يتم الانتقال من الضمان الاجتماعي إلى المطور تلقائياً

ننشر لكم في هذا المقال رابط التسجيل في الضمان الاجتماعي المطور الجديد 1444، حيث تتزايد عمليات البحث عن رابط التسجيل من قبل الراغبين في الاستفادة من راتب الضمان الاجتماعي الشهري، وجدير بالذكر أن وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية تعمل على توفير الدعم للأسر الأكثر احتياجاً، وذلك بتوجيهات من الملك سلمان بن عبد العزيز، لذلك قدمت المملكة العديد من البرامج الاجتماعية بغرض توفير الدعم للأسر المستحقة وفق الشروط والضوابط الموضوعة.

رابط التسجيل في الضمان الاجتماعي الجديد 1444

ما هي خطوات التسجيل في الضمان الاجتماعي المطور الجديد؟ هذا السؤال بدأ يتردد كثيراً من قبل شريحة كبيرة من المواطنين داخل المملكة العربية السعودية. لذلك نقدم لكم بالتفصيل كيفية التسجيل في الضمان الجديد.

أولاً يجب الدخول على منصة الدعم والحماية الاجتماعية sbis.hrsd.gov.sa.

إذا لم يكن لديك حساب فعليك القيام بإنشاء حساب جديد.

إدخال اسم المستخدم وكلمة المرور والنقر على تسجيل الدخول.

الضغط على أيقونة الخدمات الإلكترونية والنقر على خدمة معاش الضمان الاجتماعي المطور الجديد 1444.

تسجيل جميع البيانات المطلوبة والتأكد من صحتها والضغط على تقديم الطلب.

بعد دراسة الطلب من جانب اللجنة المختصة بفرز الطلبات سوف يتم إرسال رسالة عبر جوال المتقدم تفيد بالقبول أو الرفض وأسباب الرفض.

هل يتم الانتقال تلقائياً بين الضمان الاجتماعي القديم والمطور؟

قدم أحد المستفيدين استفساراً لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية يسأل فيه عن هل الانتقال بين الضمان القديم والمطور يتم بشكل تلقائي. وقد أجابت وزارة الموارد البشرية على هذا الاستفسار بالنفي. وأنه لا يتم الانتقال تلقائياً بين النظامين لاختلاف البيانات المطلوبة في كليهما. وقالت الوزارة أنها سوف تتابع المسجلين القدامى الذين لم يتمكنوا من التسجيل في النظام المطور الجديد لمساعدتهم.

شروط الضمان الاجتماعي الجديد المطور 1444