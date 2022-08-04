استعلام دعم ريف برقم الهوية 1444 وطريقة التسجيل به reef.org.sa، يعتبر برنامج دعم ريف من اكبر البرامج التي تدعم الريف السعودي لتشجيع الأسر المنتجة على تقديم الكثير من المنتجات الريفية مثل الجبن ومشتقات الألبان وأيضاً الاهتمام بالماشيه لتقديم اللحوم الطازجة وزراعة الخضروات والفاكهة، ولذلك قامت المملكة العربية السعودية بإنشاء برنامج دعم ريف حتى تساعد الأسر المنتجة على مواجهة أعباء الحياة وذلك عن طريق التسجيل في منصة دعم ريف، واليوم سوف نتعرف على موقع ثقفني من خلال هذا المقال على طريقة التسجيل في منصة دعم ريف وطريقة الاستعلام عن دعم ريف 1444.

استعلام دعم ريف برقم الهوية 1444

الآن اصبح بإمكان المواطنين الاستعلام عن برنامج دعم ريف 1444 عن طريق اتباع الخطوات التالية:

في البداية نقوم بالتوجه إلى منصة دعم ريف. ثم نقوم باختيار الخدمات الإلكترونية من القائمة والضغط عليها. الآن نقوم بالضغط على أيقونة الاستعلام عن دعم ريف برقم الهوية. ومن ثما نقوم بكتابة رقم الهوية الوطنية في المكان المخصص له. ثم نقوم بكتابة البيانات المطلوبة بشكل صحيح ثم نضغط على أيقونة بحث وننتظر حتى تظهر حالة الطلب.

الفئات المستهدفة من دعم ريف

قامت المملكة العربية السعودية بتحديد الفئات المستهدفة من برنامج دعم ريف والتي سوف يتم تقديم الدعم الشهري لهم، والفئات المستهدفة من دعم ريف هي كالتالي:

الأسر المنتجة للألبان ومشتقاتها.

الصيادين الذين يسعون لإنشاء المزارع السمكيه الصغيرة.

تربية النحل وإنتاج العسل.

المزارعين الصغار الذين يسعون إلى تطوير المحاصيل الزراعية من خضروات وفاكهة.

مربيين الماشية.

التسجيل في دعم ريف للأسر المنتجة

قامت المملكة العربية السعودية بإنشاء منصة دعم ريف لتقديم الدعم للمزارعين المبتدئين والأسر المنتجة عن طريق برنامج تمويلي مبسط وللأستفاده من البرنامج يجب عليكم التسجيل في المنصة عن طريق اتباع الخطوات التالية: