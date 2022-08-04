الاستعلام عن دعم المواشي 1444 شهر محرم naama.sa طريقة التسجيل في دعم صغار مربي الماشية

يرغب الكثير من المستفيدين من برنامج دعم الماشية التعرف على طريقة الاستعلام عن دعم المواشي 1444 شهر محرم، كما يريدون معرفة الموعد المحدد لصرف الدعم الخاص بالماشية، حيث أن هذا البرنامج أحد البرامج المقدمة من وزارة البيئة والزراعة والمياه لمربي المواشي في المملكة العربية السعودية، لدعمهم من أجل تطوير مشروعاتهم الزراعية الخاصة بهم، كما تهدف الحكومة السعودية في تطوير قطاع الثروة الحيوانية واللحوم داخل المملكة، ولهذا نقدم لك عزيزي الزائر الكريم طريقة التسجيل في دعم المواشي وكيفية الاستعلام عن دعم الماشية شهر محرم 1444.

برنامج دعم المواشي 1444

يُعد برنامج دعم المواشي أحد أهم برامج المساعدات المادية المقدمة من وزارة الزراعة بالسعودية، ويخصص البرنامج عمله لتقديم الدعم المالي لمربي الماشية والمزارعين، لمساعدتهم في إنشاء مشروعات تربية الماشية وتطوير مشروعاتهم الخاصة في ذلك، وتهدف الوزارة لتنمية هذا القطاع نظراً لأهميته بالمملكة، ولم يصرح إلى الآن عن موعد محدد لصرف دعم المواشي لشهر محرم 1444، فمن المعتاد أن يتم صرفه بداية من يوم واحد إلى يوم 10 من كل شهر ميلادي.

طريقة التسجيل في دعم المواشي

ويمكن التسجيل في برنامج دعم صغار مربي الماشية من خلال اتباع الخطوات التاليـــــــــة:

الدخول على موقع وزارة الزراعة والمياه في المملكة العربية السعودية .

. كما يجب الضغط على أيقونة طلب الخدمة.

واختيار مستخدم جديد.

بينما يتم إدخال البيانات المطلوبة بشكل صحيح للتسجيل.

وقراءة جميع الشروط والأحكام والموافقة عليها.

والنقر على زر التسجيل.

وبعدها يتم الدخول على الحساب الخاص بالمستفيد.

واختيار برنامج دعم الماشية من القائمة الرئيسية.

والضغط على زر طلب الدعم.

وكتابة رقم الحساب البنكي.

والنقر على تسجيل.

الاستعلام عن دعم المواشي 1444 شهر محرم

كما حددت الوزارة عدد من الخطوات للاستعلام عن دعم المواشي لشهر محرم 1444، والتي جاءت كما يلـــــــي:

الذهاب لموقع نما الإلكتروني .

. كما يتم الدخول على أيقونة الخدمات الإلكترونية.

واختيار الاستعلام عن دعم المواشي.

بينما يجب كتابة رقم السجل المدني.

والنقر على زر الاستعلام.

وكذلك يمكن متابعة أخبار صرف دعم المواشي من خلال حساب إنعام على موقع التواصل الاجتماعي تويتر.