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عمر شويل - جدة طريقة استخدام الحاسبة التقريبية حساب المواطن لمعرفة قيمة استحقاقك؛ قام برنامج حساب المواطن بتحديد الحاسبة التقريبية لمعرفة قيمة الاستحقاق كما أوضح عبر صفحته الرسمية على تويتر كيفية استخدامها لمعرفة قيمة الدعم، وقد أعلن حساب المواطن أمس عن فتح التسجيل جديد في برنامج لذلك بدأت محركات البحث في المملكة عن طريقة التسجيل وشروط الأهلية وغيرها.

طريقة استخدام الحاسبة التقريبية حساب المواطن لمعرفة قيمة استحقاقك

حدد حساب المواطن 4 خطوات الحاسبة التقديرية لمعرفة قيمة استحقاقك وهما كالتالي :

الدخول إلى البوابة الإلكترونية لحساب المواطن. النقر على الحاسبة التقريبية. قم بتحديد حالتك ثم الضغط على احسب. سيتم ظهور مبلغ الاستحقاق التقريبي.

اخبار حساب المواطن تويتر

تم الإعلان أمس على موقع توتير على إعادة فتح التسجيل جديد في برنامج حساب المواطن وكان ذلك ضمن توجيهات خادم الحرمين الشريفين حيث أصدر أوامره السامية، وفقاً لما رفعه ولي العهد الأمير محمد بن سلمان على تخصيص 20 مليار ريال لمواجهة ارتفاع الأسعار العالمي، وكذلك تخصيص نصف المبلغ لمستفيدي الضمان الاجتماعي وحساب المواطن.

طريقة إرفاق المستندات في حساب المواطن

أوضح حساب المواطن عبر حسابه على تويتر خطوات إرفاق مستندات وهي كالتالي:

الدخول إلى الرابط الرسمي لحساب المواطن. النقر على تسجيل دخول. الدخول إلى تفاصيل الطلب. ثم تحديد إدارة المرفقات النقر على إرفاق المستندات. اختيار نوع المرفق ثم رفعه إلى الموقع. النقر على حفظ.

التسجيل جديد في حساب المواطن

تم صدور أمر ملكي بإعادة فتح التسجيل جديد مرة أخرى في حساب المواطن وكذلك تخصيص مبلغ 10 مليار ريال لمستفيدي الضمان المطور وحساب المواطن وكان ذلك لمواجهة ارتفاع الأسعار العالمي ويتم التسجيل عن طريق الخطوات التالي:

الدخول إلى البوابة الإلكترونية لحساب المواطن. النقر على تسجيل جديد. تدوين البيانات المطلوبة من رقم الهوية ورقم الجوال وتاريخ الميلاد. ستصلك رسالة تحتوي على كلمة السر المؤقتة. القيام بتسجيل الدخول. تغير كلمة السر ثم إنشاء كلمة جديدة خاصة بك و تأكيدها. استكمال كافة البيانات المطلوبة. إرفاق المستندات المطلوبة. قراءة البيانات جيداً والتأكد من صحتها.

الاستعلام عن الأهلية في حساب المواطن

يمكن الاستعلام عن نتائج الأهلية من خلال القيام بالخطوات التالية:

الدخول إلى الرابط الرسمي لحساب المواطن. تسجيل الدخول إلى الحساب الشخصي بالاسم كلمة المرور. النقر على دخول ثم الضغط على استعلام. إدخال البيانات المطلوبة بدقة. ثم النقر على استعلام سيتم ظهور كافة التفاصيل عن الأهلية الخاصة بالمستعلم.

وإلى هنا نكون قدمنا لكم العديد من النقاط الهامة لبرنامج حساب المواطن مثل طريقة استخدام الحاسبة التقريبية لمعرفة قيمة الدعم وكذلك كيفية إرفاق مستندات وبالإضافة إلى خطوات التسجيل جديد في حساب المواطن.