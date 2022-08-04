نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر استعلام عن دعم ريف للاسر المنتجة reef.org.sa شروط تسجيل الدعم المالي للمزراعين والأسر الريفية في المقال التالي

عمر شويل - جدة استعلام عن دعم ريف للاسر المنتجة البرنامج المقدم من وزارة البيئة والمياه والزراعة، وهو من أفضل البرامج التي تقدم الدعم المالي للمواطنين المزارعين بالمملكة والكثير من الأسر المنتجة، كما أنه يحظى بقبول الكثير من المواطنين السعوديين، وقدمت الحكومة السعودية هذا الدعم للمواطنين من أجل المساهمة في تطوير عملية الإنتاج المحلي كإنتاج الألبان والجبن، وكذلك قطاع الخضروات والفاكهة وتربية المواشي والكثير من الخدمات الإنتاجية الأخرى والهامة بالمملكة، ونستعرض فيما يلي شروط استحقاق الفرد من دعم ريف وخطوات الاستعلام عن دعم ريف للأسر المنتجة 1444.

دعم الأسر المنتجة وزارة الزراعة

برنامج دعم ريف أنشأته وزارة البيئة والمياه والزراعة لمساعدة الأسر المنتجة، وكذلك المؤسسات الريفية في السعودية وصغار المزارعين على تحسين ظروف المعيشة، حيث سهلت لهم عملية الحصول على الموارد والمتطلبات التي يحتاجونها، وذلك بهدف تحقيق الكفاءة وزيادة الإنتاج وتحسين الاقتصاد داخل المملكة العربية السعودية.

شروط تسجيل الأفراد في برنامج دعم ريف

وللحصول على دعم ريف يجب مراجعة عدد من الشروط للتأكد من استحقاق الفرد أو الأسرة للدعم، وهذه الشروط جاءت على النحو التالــــي:

أن يكون الفرد يحمل الجنسية السعودية ومقيم داخل أراضيها.

ولا يقل سن الفرد عن 21 عام.

كما يجب أن يكون الفرد من الشاغلين في أحد المهن التي تختص ببرنامج ريف.

ولا يكون الفرد من المستحقين في أي برامج دعم أخرى التي تقدمها الحكومة السعودية.

بينما يجب أن لا يزيد دخل الفرد عن 6000 ريال سعودي.

ولا يزيد الدعم عن 54 ألف ريال سعودي سنوياً.

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استعلام عن دعم ريف للاسر المنتجة

وحددت وزارة البيئة والمياه والزراعة عدد من الخطوات التي يجب اتباعها لكي تتم عملية الاستعلام عن دعم ريف للأسر المنتجة، والاستفادة من الحصول على الدعم وجاءت هذه الخطوات كالتالـــــــــي: