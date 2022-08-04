نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر FIFA23رسميا موعد تحميل وأهم المميزات والاضافات الجديدة باللعبة في المقال التالي
قامت شركة أي سبورت بالاعلان عن الإصدار الرسمي للعبة فيفا FIFA23 وهذا هو الإصدار الجديد الخاص باللعبة من لعبة FIFA23 ، الذي سيكون تاريخ الإصدار الخاص به، في يوم 30 سبتمبر خلال هذا العام،بعد شهرين ،وستكون متاحة لأجهزة كل من، البلايستيشن و الأكس بوكس، والبي إس فايف وذلك مع حرص المشجعين علي رؤية التحسينات التي قامت شركة إي أي بادخالها إلي اللعبة من ضمن هذة المرحلة،عادة ما تقوم الشركة بإصدار مباريات كرة القدم في فصل الخريف، وسوف تكون متاحة ومتوفرة أحدث نسخة من التحالف بين الفيفا وأي أي.
الاضافات الجديدة في فيفا
دائما ماتمتعنا شركة ea sport بالمسات والتحديثات الممتعة باللعبة كما تميز لاعبيها بالعروض الحصرية من خلال وكلائها حول العالم فيتوفر لكل الأشخاص الذين يقومون بشراء إصدار Xbox one أو PS4من خلال Ultimate Edition سيحصلون علي ترقية مجانية من خلال الاستحقاق المزدوج ، حيث تمت إضافة العديد من الأشياء الجديدة إلي اللعبة منها وهذا ما ستلاحظه بشكل سريع انها تجربة فريدة وممتازة .
- أضافة ميزة الهايبر موشن
- إضافة كرة القدم النسائية داخل اللعبة، وهكذا سوف تكون أول لعبة كرة قدم تضاف رسمياإلي إصدارات الالعاب الخاصه بالفيفا.
- أضافة كأس العالم تزامنا مع إنطلاق المونديال في قطر،وذلك من بعد فترة قليلة من تاريخ إصدار اللعبة.
ما الجديد في FIFA23
ريما هذا العام حسب التوقعات قد اضافة لمسه خاصة بالجرافيك ومرونة الحركة حيث أنه تم تطوير أسلوب التصوير داخل اللعبة من قبل المطورين العانلين على اعداد التحديثات. فقد عمل فريق كامل على عمل لقطات فائقة الجودة والدقة، يكمن هذا ضمن لقطات القوة، وتطوير التقنية الخاصة بالتمرير والرفع، حيث تكون أكثر واقعية تجعل الاعب يندمج اثناء طريق التمرير بالظهر أو مقدمة القدم.
من ضمن القدرات الجديدة التي تم إضافتها:
- هو أن التحكم أصبح يعتمد علي ما إذا كان اللاعب يلعب بالقدم اليسري أو اليمني.
- كما أنه أيضا كان من ضمن الأضافات الجديدة التي تم إدخالها إلي اللعبة، هي إضافة بعض أساليب الدفاع الجديدة،عن طريق الجمع بينها وبين اللعب الناعم، وذلك ما تحتاجة في بعض الأوقات لإبطاء الهجمات.
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