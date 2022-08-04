نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رابط… القبول الموحد للطالبات في الجامعات السعودية 1444 هـ rgu-admit.edu.sa في المقال التالي

عمر شويل - جدة نتعرف معكم على القبول الموحد للطالبات، حيث زاد البحث عن بوابة القبول الموحد للبنات الإلكتروني في الجامعات الحكومية، حيث سنتابع معكم أعزائنا المتابعين، حيث تم فتح الاستعلام منذ قليل في الجامعات الحكومية والكليات التقنية بمنطقة الرياض، حيث تم الإعلان وبشكل رسمي في الموقع أنه إنتهت فترة تأكيد القبول للفرز الأول، وسيتم استبعاد من لم يوافق على الترشيح، وسيتم الإعلان أثناء اليوم الخميس الموافق 6 محرم 1444 هـ في موقع الطلاب وأما الطالبات فتم الإعلان عن نتائج الترشيح الاولي اليوم، فتابعوا معنا عزيزتنا المتابعات في موقعكم ثقفني لتتعرفوا على طريقة الاستعلام، مع تمنياتنا لكم بالتوفيق والسداد.

القبول الموحد للطلاب والطالبات

وقد تم فتح باب التسجيل في القبول الموحد للتسيجل في الجامعات السعودية بالرياض منذ حوالي شهر، حيث أعلنت حينها الجامعات والكليات التقنية بالرياض عن فتح التقديم عبر الموقع الخاص بالقبول الموحد، وقد تم عبر رابط التسجيل الرسمي الذي تابعناه في موقعكم ثقفني، وظهرت نتائج الفرز الأول الترشيح المبدئي، وسيتم الاعلان عن نتائج القبول النهائي.

وأعلنت اللجنة للقبول والتسجيل بالجامعات والكليات المختلفة في الرياض والتي منها جامعة الملك سعود للعلوم الصحية عن نتائج ترشيح الفرز الأول منذ أيام قليلة عبر الموقع الإلكتروني وهذا سواء في بوابة القبول الموحد للطلاب وللطالبات، وأتيح لهم قبول نتيجة الترشيح أو رفضها.

القبول الموحد للطالبات

وقد تم الإعلان صباح اليوم الخميس الموافق 4 أغسطس 2022 والموافق هجريا 6 محرم 1444 هجري عن ظهور نتائج القبول، وسيتم استبعاد الغير موافقين على الترشيح، ووآخر موعد لتأكيد القبول هو الساعة 12 ظهرا يوم 12 محرم 1444، وهذا من قبل عمادات القبول والتسجيل بالجامعات وإدارة شؤون المتدربين بالكليات التقنية بمنطقة الرياض، وهذا في موقع الطالبات.

وسنتابع معكم في هذا المقال كيف يمكنكم معرفة نتائج الترشيح النهائية للجامعات في المملكة العربية السعودية، وهذا لتنتقلوا إلى المرحلة التالية، وهي تقديم الأوراق بالكلية المرشح لها الطالب، وعمل كافة الاجراءات الخاصة بالتسجيل بها، وهذا قبل الفصل الدراسي في العام الجامعي الجديد، وتعرفنا معكم على نتائج قبول جامعة طيبة.

رابط نتائج القبول الموحد للطالبات

ويمكنكم الدخول عبر الرابط الذي سنتركه لكم بالأسفل والمتابعة خطوة بخطوة حتى تتعرفوا على نتيجة القبول النهائي للعام الدراسي الجديد، وسيظهر لكم مع النتائج موعد التوجه إلى جامعات القبول لتقديم الأوراق المطلوبة، ونتمنى لكن التوفيق عزيزاتنا مستقبل المملكة، فتابعن معنا:

ادخلي إلى رابط القبول الالكتروين لالموحد للطالبات بمدينة الرياض عبر الرابط rgu-admit.edu.sa .

. ثم اضغطي على الدخول إلى تقديم سابق.

ادخل اسم المستخدم وكلمة المرور التي انشأتميهم اثناء عملية التسجيل لاول مرة، ثم اضغطي على أيقونة دخول.

اذهبي إلى نتائج الترشيح، وستظهر لك نتيجة القبول الخاصة بك، ويمكنكي تأكيد القبول أو رفض القبول، وفي حالة الرفض فسيتم استبعادك.

وننصحك بالتفكير قبل اتخاذ هذا القرار والاستخارة، ونتمنى أن يوفقكي الله في الخطوات القادمة.

وقم تم نشرت الادارة الإشرافية في الموقع قائمة الجامعات والكليات المتاحة في الدليل الاسترشادي الذي يمكنكم الوصول إليه من خلال الموقع، وتم نشر اجراءات التقديم أيضا، حيث بعد الموافقة وتأكيد القبول، والإعلان عن القبو ل نهائي، تتوجه الطالبة بالمستندات الخاصة بها إلى قسم القبول بالجامعة أو الكلية التقنية، وكافة الأوراق المطلوبة بالتفصيل موجودة في الدليل الإرشادي داخل الموقع.