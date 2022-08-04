الموارد البشرية تجيب عن إمكانية الإنتقال التلقائي بين الضمان الإجتماعي القديم والمطور

وردت إلى وزارة الموارد البشرية والتنمية الإجتماعية بالمملكة العربية السعودية العديد من الإستفسارات من قِبل المواطنين حول إمكانية الإنتقال التلقائي بين الضمان الإجتماعي القديم والمطور، وقد أوضحت الوزارة عبر حسابها الرسمي على تويتر حقيقة هذا الأمر وهذا ما سنتعرف عليه الآن، حيث أن الوزارة قد أصدرت نظام الضمان الإجتماعي المطور لمعالجة بعض مشكلات النظام القديم.

حقيقة الإنتقال بين الضمان الإجتماعي القديم والمطور

حسمت وزارة الموارد البشرية والتنمية الإجتماعية عبر حسابها الرسمي على تويتر الأمر، في الإنتقال التلقائي بين الضمان الإجتماعي القديم والمطور كما يلي:

لا يوجد إنتقال تلقائي بين الضمان الإجتناعي القديم والمطور، وذلك لإختلاف البيانات المطلوبة بين النظامين.

كما أوضحت أنه يتوجب على المستفيدين من الضمان الإجتماعي القديم التسجيل في منصة الدعم والحماية الإجتماعية.

ثم بينت أيضاً أنه لن يتم إسقاط المستفدين من المنصة الحالية.

وبينت الوزارة أنها سوف تقوم بمساعدة من تعذر تسجيلهم فى الضمان القديم.

أسباب نقص مبالغ دعم الضمان الاجتماعي المطور لبعض المستفيدين

قامت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمملكة العربية السعودية، بتوضيح سبب نقص مبالغ الدعم الخاصة ببعض مستفيدي الضمان فيما يلي:

النقص في أعداد الافراد المعالين.

كما تم ثبوت زيادة في الأصول الذي يمتلكها المستفيد.

وتسبب في نقص الدعم أيضاً، زيادة دخل المستفيد الشهري.

ثم يتسبب تغيير النفقات للمستفيد أيضاً إلي قلة مبلغ الدعم المصروف له.

ماسبب توقف راتب الضمان الاجتماعي المطور؟

وضعت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، العديد من النقاط التي تتسبب في توقف راتب الضمان وهي:

ان يقوم المستفيد من معاش الضمان الاجتماعي المطور بالتنازل بشكل رسمي عن صرف المعاش.

عدم ثبوت شروط استحقاق الافراد بالشكل الصحيح.

يتم وقف المعاش ايضاً في حالة عدم تقديم المتطلبات التي تحتاجها الوزارة، الخاصة بالتعليم والصحة للأبناء.

عدم الالتزام بالبرامج والتدريبات للقادرين علي العمل.

كما يتوقف الضمان الاجتماعي ايضاً، في حالة عدم وضوح البيانات التي تطلبها وزارة الموارد البشرية.

ثم يتم وقف الضمان في حالة امتناع الوزارة عن صرف المعاش للشخص الغير ملتزم بالخطة التأهيلية.

كيفية تقديم اعتراض بسبب نقص المعاش بعد إيداع دعم الضمان الاجتماعي

يمكنك تقديم شكاوي او اعتراضات علي مايخص الضمان الاجتماعي من خلال الطريقة التالية: