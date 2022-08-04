أسعار وشروط الحصول على الإقامة المميزة بالمملكة السعودية وأهم المميزات

يرغب الكثير من المواطنين المقيمين داخل أراضي المملكة العربية السعودية في البحث عن أخر تطورات أنظمة الإقامة داخل المملكة، جاء ذلك البحث والاهتمام بالتزامن مع إعلان قرارات جديدة صادرة من مجلس الوزراء السعودي رغبةً في تنفيذ رؤية المملكة العربية السعودية لعام ٢٠٣٠، هذا بالإضافة إلى نظام الدفع إذا كان مرة واحدة أم بالتقسيط على مدار مدة زمنية محددة، لذلك نجد هناك بحث وتساؤل عن شروط الحصول على الإقامة المميزة داخل المملكة العربية السعودية وما هى أنظمة الدفع المعلن هنا من قبل مجلس الوزراء.

شروط الحصول على الإقامة المميزة داخل المملكة العربية السعودية

تم تحديد عدة شروط أولية حتى يتمكن المقيم من الحصول على الإقامة المميزة، وتلك الشروط هي:

تقديم نسخة مصورة من جواز السفر.

يشترك أن يكون عمر الشخص الراغب في الحصول على الإقامة المميزة أكثر من ٢١ عام.

ضرورة تمتع الشخص بالسيرة الطيبة وحسن السير والسلوك.

ضرورة أن لا يكون هناك أي سجل جنائي في تاريخ الشخص الراغب في الحصول على الإقامة المميزة.

تقديم تقرير طبي يثبت خلو الشخص من جميع الأمراض المعدية.

ضرورة تقديم فحوصا طبية تثبت تمتع الشخص بصحة جيدة وعدم وجود أي أمراض مزمنة.

مميزات حصول الشخص على الإقامة المميزة داخل المملكة العربية السعودية

هناك مميزات عديدة للشخص الذي يحصل على الإقامة المميزة بالسعودية، وتلك المميزات هي:

تمكن الشخص الحاصل على الإقامة المميزة من امتلاك وسائل نقل داخل المملكة العربية السعودية.

تمكن الشخص من الحصول على العقارات مع حرية البيع والشراء دون قيود إضافية.

يتمكن الشخص من استقدام الخادمات والعمالة الخارجية.

إمكانية إصدار دعوات زيارة للأهل والأصدقاء.

حصول الشخص على إقامة دائمة أو مؤقتة على أراضي المملكة العربية السعودية.

أسعار الحصول على الإقامة المميزة داخل المملكة العربية السعودية

تم تحديد أسعار الإقامات المميزة داخل المملكة على النحو التالي: