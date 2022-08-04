نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رابط تسجيل أمن المنشآت تقديم 1444 للكادر النسائي رتبة جندي أبشر للتوظيف jobs.sa في المقال التالي

عمر شويل - جدة رابط تسجيل أمن المنشآت 1444 للكادر النسائي، تحظى وظائف قوات أمن المنشآت باهتمام كبير جداً، لذلك ننشر لكم في هذا المقال رابط تقديم أمن المنشآت وما هي الشروط المطلوبة لهذه الوظائف، كل هذا وأكثر سوف نتعرف عليه من خلال موقع ثقفني، فقد أعلنت قوات أمن المنشآت عبر موقعها الإلكتروني تويتر عن فتح باب القبول والتسجيل في وظائف أمن المنشآت نساء 1444، وقد وضعت الشروط الواجب توافرها فيمن تسعى للتسجيل، لذلك وجب على من تسعى للتسجيل التقديم في الموعد المحدد وتحضير المستندات المطلوبة.

رابط تسجيل أمن المنشآت 1444 للنساء

فتح باب القبول والتسجيل لقوات أمن المنشآت على رتبة (جندي) للكادر النسائي، وذلك عبر منصة (أبشر – توظيف): https://t.co/66ZbY6U5Oh. pic.twitter.com/qjBdAieHel — قوات أمن المنشآت (@SaudiFSF) فتح باب القبول والتسجيل لقوات أمن المنشآت على رتبة (جندي) للكادر النسائي، وذلك عبر منصة (أبشر - توظيف): https://t.co/66ZbY6U5Oh. pic.twitter.com/qjBdAieHel — قوات أمن المنشآت (@SaudiFSF) August 4, 2022

التسجيل على وظائف أمن المنشآت يتم من خلال رابط أبشر للتوظيف jobs.sa وذلك عن طريق الخطوات التالية:-

الدخول على موقع أبشر توظيف الإلكتروني.

إدخال اسم المستخدم وكلمة المرور ورمز التحقق والنقر على تسجيل الدخول.

النقر على “الوظائف المتاحة” واختيار وظائف أمن المنشآت.

تعبئة استمارة التقديم الإلكترونية والنقر على تقديم الطلب.

شروط وظائف أمن المنشآت تقديم

يجب أن تكون المقدمة سعودية الأصل والمنشأ ويستثنى من هذا الشرط من نشآت مع والدها في الخارج أثناء خدمته للبلاد. أن تكون حسنة السير والسلوك وغير محكوم عليها في أي قضايا مخلة بالشرف والأمانة. ألا تكون متزوجة من غير سعودي. يجب ألا تكون قد سبق لها التعيين من قبل في أي وظيفة عسكرية أو أنهيت خدماتها من أي مركز أو معهد أو كلية عسكرية. يجب أن يكون لديها هوية وطنية مستقلة وسارية أثناء تقديم الطلب. أن تجتاز جميع إجراءات القبول والمقابلة الشخصية. أن تكون حاصلة على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها ويفضل من لديها مؤهل أعلى. معادلة الشهادات الصادرة من الخارج من وزارة التعليم السعودية.

موعد تقديم أمن المنشآت

يبدأ التسجيل على وظائف أمن المنشآت يوم السبت 08\01\1444 الموافق 06\08\2022 في العاشرة صباحاً. وينتهي التسجيل يوم الخميس 13\01\1444 الموافق 11\08\2022.

أبشر توظيف jobs.sa

منصة أبشر توظيف هي منصة إلكترونية تابعة لوزارة الداخلية تقدم العديد من الخدمات الإلكترونية للأفراد. كما يربط بين جميع القطاعات الحكومية إلكترونياً. ويتم من خلالها التسجيل على الوظائف العسكرية. وكذلك استخراج نتائج القبول في العديد من الوظائف.