نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الموعد المحدد لظهور نتائج كلية الملك خالد العسكرية السعودية لضباط الثانوية 1444 في المقال التالي
العديد من المواطنين بالمملكة العربية السعودية ،قاموا بالتقديم في كلية الملك خالد العسكرية السعودية ،ويبحثوا عن نتائج القبول بالكلية ،وقد قامت بعض المصادر السعودية ،بالإعلان عن موعد نتائج كلية الملك خالد السعودية ،في غصون إسبوعين ،علي أبعد تقدير ،ومن المحتمل الإعلان عن النتيجة رسميا ،في يوم 20 محرم 1444 ،ومن خلال مقالتنا سوف نوضح كيفية الإستعلام عن نتائج القبول بالكلية.
الخطوات المتبعة للإستعلام عن نتائج كلية الملك خالد العسكرية
يمكن الإستعلام عن نتائج القبول بكلية الملك خالد العسكرية السعودية ،وذلك بإتباع عدة خطوات ،وهذه الخطوات تتمثل في:
- أولا:يتم الدخول علي الموقع الإلكتروني الرسمي لنتائج كلية الملك خالد العسكرية.
- ثم بعد ذلك يتم الضغط علي خيار نتائج الترشيح الأولي، والموجودة في القائمة الرئيسية.
- وبعد ذلك يتم إدخال رقم طلب الطالب ، الذي يتم الحصول عليه عند التسجيل لأول مرة.
- وبعدها يتم الضغط علي أيقونة عرض.
- ويمكن عرض نتائج القبول الأولية.
- ويمكن أيضا إختيار إلغاء الإشتراك ،في حالة الرغبة في المتابعة ،إلي الخطوة التالية في عملية القبول.
الشروط الواجب توافرها للتسجيل في كلية الملك خالد العسكرية
لكي يتم التسجيل في كلية الملك خالد السعودية العسكرية ،لابد من توافر عدة شروط في المتقدم ،وهذه الشروط تتمثل في:
- أولا:لابد أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.
- يشترط أن يكون المتقدم حاصل علي مؤهل الثانوية العامة ،في العلوم الطبيعة ،أو منهج خاص بها ،وأن تكون النتيجة 80% كحد أدني.
- أن يكون المتقدم حسن السير والسلوك ،والسمعة.
- ألا يكون الطالب متزوج من أجنبية.
- ان يكون عمر الطالب المتقدم 17 عاما، ولا يزيد عن 22 عاما.
- يشترط أن يكون المتقدم حاصل علي مؤهل الثانوية العامة في هذا العام 1443.
- لابد أن يكون ،قد حصل علي درجة 60 فأعلي في إختبار القدرات الجامعية.
- أن يكون درجة إختبار التحصيل 60 فأعلي.
- لابد أن يجتاز المتقدم إختبار إتقان اللغة الإنجليزية STEP.
- كما يلزم أن يجتاز المتقدم إختبار الفحص الطبي ،المقدم من المجلس الطبي بالجامعة.
- يشترط أن يجتاز الطلاب المتقدمين ،إختبار المقابلة الشخصية، وإختبار اللياقة البدنية ،والإمتحان التحريري.
- وأخيرا:لابد أن يكون المتقدم متناسق الطول مع الوزن ،وفقا للمعايير المعمول بها.
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