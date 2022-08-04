كيفية تقديم اعتراض على عدم أهلية حساب المواطن 1444 ومدة دراسة الاعتراض وشروط الأهلية

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عمر شويل - جدة كيفية تقديم اعتراض على عدم أهلية حساب المواطن 1444 يسمح برنامج حساب المواطن بتقديم طلب اعتراض على عدم أهلية دعم حساب المواطن، فهناك أكثر من 800 ألف أسرة سعودية مستفيدة من الدعم، وسيتم مراجعة هذه الطلبات والتحقق منها وفي حاله قبول الطلب سوف يحصل الفرد على قيمة الدعم التي لم يحصل عليها بحد أقصى 3 أشهر، ولذلك يتساءل الجميع عن مدة دراسة الحالة وسنقدم لكم هذا مع شرح خطوات تقديم طلب اعتراض، لكي يتم قبولك في دعم حساب المواطن لابد من توافر شروط الأهلية التي حددها برنامج حساب المواطن ووزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية ويتم من خلال هذا الشروط قبول الطلبات للحصول على الدعم.

كيفية تقديم طلب اعتراض على عدم أهلية حساب المواطن 1444

منذ أن تم فتح باب التسجيل في حساب المواطن منذ عامين من إغلاقه وهناك عدد كبير من الأسر السعودية الذين يسارعون في التسجيل للحصول على الدعم، ولقد حددت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية شروط أهلية حساب المواطن لابد من توافرها في المتقدم للقبول الطلب، ويسمح البرنامج باستقبال طلبات الاعتراض على عدم أهلية حساب المواطن وذلك من خلال البوابة الإلكترونية لحساب المواطن بالخطوات التالية:

قم بالتوجه إلى موقع حساب المواطن.

ثم قم بكتابة اسم المستخدم وكلمة المرور، ثم الضغط على تسجيل.

بعد ذلك قم بالضغط على أيقونة دراسة الاهلية.

سيظهر أمامك مجموعة من الخيارات قم بالنقر على أيقونة أسباب عدم أهلية المستفيد الرئيسي أو التابع.

ثم النقر على أيقونة تقديم طلب اعتراض.

قم بإدخال البيانات المطلوبة مع توضيح سبب تقديم الاعتراض.

ثم الضغط على أيقونة تقديم الطلب.

كيف أتابع حالة الاعتراض على الأهلية

إذا قمت بتقديم طلب اعتراض على عدم أهلية حساب المواطن يمكنك متابعة الطلب الخطوات التالية:

الدخول إلى موقع حساب المواطن .

. قم بتسجيل الدخول كمستفيد.

بعد ذلك قم بالدخول إلى الصفحة الشخصية لحسابك.

ثم قم بالضغط على أيقونة اعتراضات الأهلية.

سيظهر أمامك إذا تم مراجعة الطلب أم لا، وإذا تم الموافقة عليه أو رفضه.

ما هي مدة دراسة الاعتراض على أهلية حساب المواطن

يسمح برنامج حساب المواطن بتقديم طلبات الاعتراض على عدم أهلية، ويستغرق مدة دراسة الاعتراض مدة تتراوح من شهر حتى 3 أشهر كحد أقصى، ويتم مراجعة الطلب وشروط الأهلية ويتم الرد بالقبول او بالرفض، وفي حالة قبول الطلب يحصل الفرد على كافة المستحقات المالية التي لم يحصل عليها بحد أقصى 3 أشهر.

شروط أهلية حساب المواطن 1444

لقد أعلن برنامج حساب المواطن بإعادة فتح باب التسجيل بعد التعديلات الجديدة التي أعلن عنها الديوان الملكي بأمر من الملك سلمان بن عبد العزيز بتخصيص 8 مليون ريال سعودي لحساب المواطن لمواجهة إرتفاع الأسعار، وقد حدد وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية شروط أهلية حساب المواطن الجديدة وهي: