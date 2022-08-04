نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر 60,000 ريال قرض آهل بدون الحاجة إلى كفيل بفترة سداد ميسرة بدون فوائد في المقال التالي
يرغب العديد من المواطنين والمواطنات بالسعودية التقديم على قرض آهل التابع إلى بنك التنمية الاجتماعية في المملكة بسبب ما يقدمه من خدمات تمويلية متعددة حيث يقدم التمويل بمبلغ يصل إلى 60,000 ريال بدون فوائد بالتقسيط لفترة زمنية طويلة ربما تصل إلى خمسة سنوات ولكن بشرط أن يكون المتقدم سعودي الجنسية كذلك عميل سابق لدى البنك حيث يشترط حصوله على تمويل إجتماعي كمثل تمويل الأسرة أو الترميم أو كنف للنساء من خلال بنك التنمية الاجتماعية قبل التقديم على قرض آهل الميسر للمواطنين السعوديين وعند الموافقة يحصل العميل المتقدم على قرض منتج آهل بدون رسوم مالية إضافية بفترات سداد مجدولة عن طريق بنك التسليف المعروف إيضًا بأسم بنك التنمية الاجتماعية في المملكة.
الشروط المطلوبة للموافقة على قرض آهل للمواطنين والمواطنات
يرغب الكثير من المواطنين والمواطنات بالسعودية الحصول على قرض آهل السعودي عن طريق بنك التنمية الاجتماعية لأنه يمتاز بتوفير المبلغ التمويلي حتى 60,000 ريال سعودي بدون فوائد وبدون رسوم بفترات سداد ميسرة حتى 60 شهر ولكن بعد توفير جميع الضوابط والشروط المطلوبة للموافقة على قرض منتج أهل كالتالي:
- يشترط قرض آهل لدى بنك التنمية الاجتماعية توفير موافقة الكفيل أو الضامن السعودي بالمملكة بخلاف جميع موظفي القطاع الحكومي.
- لابد من التقديم الإلكتروني على منتج آهل بعد أقفال سنه على الأقل أي بعد الحصول على تمويل إجتماعي من خلال بنك التنمية الاجتماعية مثل تمويل الأسرة أو كنف.
- كذلك يجب إحضار أثبات سلامة السجل الائتماني من كافة الفئات المتقدمة لطلب قرض آهل السعودي بالمملكة العربية السعودية.
- إيضًا يحتاج منتج آهل التمويلي توفير الدخل الشهري المناسب الذي يجب أن لا يزيد عن 14,500 ريال سعودي.
أهم المزايا التي يقدمها برنامج قرض منتج آهل بالمملكة
- قرض آهل يتراوح من 18,000 ريال حتى 60,000 ريال سعودي بموافقة بنك التنمية الاجتماعية.
- منتج آهل السعودي بالمملكة بدون دفع رسوم إدارية إضافية.
- كذلك منتج آهل بدون فوائد مالية إضافية على المبلغ التمويلي التابع إلى بنك التنمية الاجتماعية.
- قرض آهل بالتقسيط لمدة خمسة سنوات على الأكثر لدى بنك التسليف.
- يمتاز منتج آهل لدى بنك التنمية الاجتماعية بأنه متفق مع أحكام الشريعة الإسلامية.
- قرض آهل بدون الحاجة كفيل غارم سعودي لجميع موظفي القطاع الحكومي بموافقة من البنك.
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