رابط تقديم أمن المنشآت نساء 1444 وزارة الداخلية وظائف قوات أمن المنشآت jobs.sa

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رابط تقديم أمن المنشآت نساء 1444، من أهم المواضيع التي يوجد عليها بحث الآن، بعد إعلان الإدارة العامة للقبول والتسجيل المركزي بوكالة وزارة الداخلية، عن فتح باب قبول على الوظائف العسكرية للكادر النسائي رتبة جندي، م حملة شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها فأعلي، وتم تحديد رابط أبشر توظيف لاستقبال طلبات التقديم، وذلك حسب الموعد المحدد لبدأ التسجيل وانتهاؤه، على أن تتوافر في المتقدمات عدة شروط للقبول على الوظائف المطلوبة، ويأتي ذلك بالتزامن مع التقديم لأمن المنشآت رجال، وحرصاً من موقعنا ثقفني في نقل الأخبار والمعلومات التي تهم مختلف فئات المجتمع، مع نقلها من مصادرها الرسمية بالتفاصيل، فإننا نوضح لكم تفاصيل التقديم “الموعد، الرابط الإلكتروني، الشروط المطلوبة في المتقدمات”.
فتح باب القبول والتسجيل لقوات أمن المنشآت على رتبة (جندي) للكادر النسائي، وذلك عبر منصة (أبشر – توظيف): https://t.co/66ZbY6U5Oh. pic.twitter.com/qjBdAieHel
— قوات أمن المنشآت (@SaudiFSF)
فتح باب القبول والتسجيل لقوات أمن المنشآت على رتبة (جندي) للكادر النسائي، وذلك عبر منصة (أبشر - توظيف): https://t.co/66ZbY6U5Oh. pic.twitter.com/qjBdAieHel— قوات أمن المنشآت (@SaudiFSF) August 4, 2022
رابط تقديم قوات أمن المنشآت للنساء 1444
- الدخول على الموقع الإلكتروني “jobs.sa“.
- النقر على الوظائف المتاحة.
- تحديد وظائف أمن المنشآت للنساء.
- تسجيل بيانات المتقدمة كاملة وصحيحة.
- رفع المستندات المطلوبة بصيغة pdf.
- الموافقة على الشروط والأحكام.
- الضغط على إرسال الطلب.
- الاحتفاظ برقم التسجيل للمراجعة.
موعد بدأ التقديم
يبدأ التقديم لقوات أمن المنشآت للكادر النسائي على رتبة جندي، خلال الفترة من يوم السبت الموافق 8 محرم 1444، الموافق 6 أغسطس 2022 في تمام الساعة العاشرة صباحاً بتوقيت مكة المكرمة، ويستمر حتي الساعة العاشرة صباحاً بتوقيت السعودية يوم الخميس الموافق 13 محرم 1444، الموافق 11 أغسطس 2022، على أن يكون التسجيل إلكترونياً بالخطوات والرابط الموضح بعاليه.
الشروط المطلوبة في المتقدمات
- أن تكون المتقدمة من الحاصلات على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها فأعلي.
- تكون سعودية الأصل والمنشأ وتستثني من نشأت مع والديها خارج المملكة لخدمة البلاد.
- أن تكون المتقدمة حسنة السيرة والسمعة وغير محكوم عليها في قضية مخلة بالشرف والأمانة أو بحد شرعي.
- ألا تكون متزوجة من غير سعودي.
- في حالة حصول المتقدمة على الشهادة من خارج المملكة يجب تقديم شهادة المعادلة مصدق عليها من وزارة التعليم السعودية.
- أن يكون لدي المتقدمة هوية وطنية سارية المفعول.
- ألا تكون المتقدمة تعمل بوظيفة حكومية أو وظيفة تخضع للنظام العسكري.
- أن لا يكون قد تم إنهاء خدمة المتقدمة من أحد المراكز أو المعاهد العسكرية لأي سبب من الأسباب.
- اجتياز كافة الاختبارات المقررة للقبول.
- تناسب الوزن مع الطول حسب اللائحة الطبية.
- أن تجتاز الكشف الطبي والمقابلة الشخصية.
- يجب ملئ البيانات بدقة وتكون كاملة وصحيحة حتي لا يتم الاستبعاد حال وجود اختلاف في البيانات.
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