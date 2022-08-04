جامعة الملك عبدالعزيز نتائج القبول ، أعلنت الحساب الرسمي لجامعة الملك عبد العزيز بالمملكة العربية السعودية علي موقع التواصل الاجتماعي تويتر اليوم 3 – 8 – 2022 م منذ ساعات ، عن نتائج الفرز الأول لأسماء المرشحين والمرشحات للقبول بالجامعة للعام الدراسي ١٤٤٤ هـ ، وقد هنأت الجامعة في إعلانها المرشحين والمرشحات من الطلبة و الطالبات للقبول في برامج مرحلة البكالوريوس والدبلومات للأنتظام بالعام الجديد ، كما دعت الجامعة المقبولين لإستكمال اجراءات تأكيد الرغبات في خلال 48 ساعة من خلال بوابة عمادة القبول الموحد ، وشددت أنه حال تأخر الطالب عن الموعد يعني ذلك تنازله عن الترشيح الخاص به ، ونستعرض في الفقرات الآتية شروط القبول في جامعة الملك عبدالعزيز ، و الأوراق المطلوبة لاستكمال تسجيل جامعة الملك عبد العزيز ، وطريقة تأكيد الرغبات.

جامعة الملك عبدالعزيز نتائج القبول

وفق إعلان عمادة القبول والتسجيل عن نتائج القبول بجامعة الملك عبدالعزيز :

بدأ خريجي مرحلة الثانوية بالمملكة تقديم أوراقهم للتسجيل في جامعة الملك عبد العزيز يوم الثلاثاء 19 يوليو 2022 20 ذو الحجة 1443.

ثم أغلق التسجيل يوم الاثنين 1 أغسطس 2022 الموافق 3 محرم عام 1444

وأعلنت الجامعة نتائج قبول أول دفعة عبر صفحتها علي تويتر.

ويمكن الاستعلام عن النتائج عبر رابط جامعة الملك عبدالعزيز.

أيضاً دعت الجامعة المرشحين لاستكمال تأكيد الرغبات خلال 48 ساعة من تاريخه.

حال عدم تأكيد المرشح للرغبات يعتبر ترشيحه لاغياً.

شروط قبول جامعة الملك عبد العزيز

يخصص التقديم فقط للطلاب السعوديين ، أو من أم سعودية أو أم لأب سعودي.

يشترط حصول الطالب علي شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها من خارج المملكة.

يجب حصول المتقدم الموظف على إذن من صاحب العمل للدراسة في الجامعة.

أيضاً يجب اجتياز اختبار القدرات.

طلاب المسار العلمى يجب عليهم اجتياز اختبار القدرات والتحصيل الأكاديمي.

لا يقبل من تم طرد الطالب من أى كلية أوجامعة.

مؤهل الثانوية من 3 أعوام حد أقصي.

ويمكن معرفة خطوات التسجيل في جامعة طيبة من خلال موقعنا ثقفني.

وثائق التقديم بجامعة الملك عبد العزيز

يقدم الطلب أو الطالبة أصل شهادة الثانوية العامة.

أصل بطاقة الهوية الوطنية

عدد 1 صورة بخلفية بيضاء مقاس 4×6 .

موافقة صاحب العمل على الدراسة في الجامعة للموظفين.

الطلاب من أمهات سعوديات أو أمهات لأبناء سعوديين عليهم إرفاق المستندات مثل : شهادة الميلاد – هوية الأم – هوية الطالب أو الطالبة.

أيضاً يتم إرفاق إفادة من مركز الاحتياجات لذوي الاحتياجات الخاصة.

خطوات تأكيد الرغبات للمرشحين أولياً