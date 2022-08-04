نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رابط تقديم أمن المنشآت 1444 نساء رتبة جندي لحملة الثانوية هنا شروط التقديم عبر jobs.sa في المقال التالي

عمر شويل - جدة رابط تقديم أمن المنشآت أصبح من أهم وأشهر الكلمات البحثية اليوم، من قبل النساء الحاصلين على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها من أجل التسجيل الإلكتروني لوظيفة جندي، بعد أن أعلنت الإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة وزارة الداخلية للشئون العسكرية، عن فتح رابط التسجيل والقبول على عدد من الوظائف العسكرية للكادر النسائي، وكانت الإدارة قد أعلنت في وقت سابق عن وظائف المنشآت للرجال ونحن من خلال موقعكم ثقفني، سنقدم لبكم تفاصيل الوظائف والشروط العامة المطلوبة للوظائف وموعد فتح باب القبول وكافة التفاصيل.

فتح باب القبول والتسجيل لقوات أمن المنشآت على رتبة (جندي) للكادر النسائي، وذلك عبر منصة (أبشر – توظيف): https://t.co/66ZbY6U5Oh. pic.twitter.com/qjBdAieHel — قوات أمن المنشآت (@SaudiFSF) فتح باب القبول والتسجيل لقوات أمن المنشآت على رتبة (جندي) للكادر النسائي، وذلك عبر منصة (أبشر - توظيف): https://t.co/66ZbY6U5Oh. pic.twitter.com/qjBdAieHel — قوات أمن المنشآت (@SaudiFSF) August 4, 2022

رابط تقديم أمن المنشآت 1444 للنساء

أعلنت الإدارة العامة عن ضوابط التقديم، وشددت على الراغبين في التسجيل من النساء تحري الدقة في البيانات المسجلة في طلب التوظيف، وقالت أن الحد الأدنى للتقديم على رتبة جندي هو شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها ويفضل المؤهلات العليا، ويجب إرفاق المستندات المطلوبة مع التقديم عبر موقع أبشر توظيف، وتكون كافة المستندات رسمية ومعتمدة من الجهات الرسمية السعودية، وفيما يلي ألية التسجيل الإلكتروني عبر رابط أبشر للتوظيف وزارة الداخلية.

طريقة التسجيل في وظائف أمن المنشآت 1444 نساء

الدخول على موقع أبشر توظيف وزارة الداخلية jobs.sa .

. تسجيل البيانات الشخصية المطلوبة لدخول الموقع.

الضغط على أيقونة الوظائف المتاحة الآن وتحديد وظائف أمن المنشآت للنساء.

الإطلاع على الشروط العامة للتقديم والنقر على الموافقة عليها.

ملء أستمارة التسجيل بدقة شديدة ومراجعتها جيداً وإرفاق المستندات المطلوبة مع طلب التوظيف.

الضغط على تأكيد البيانات بعد مراجعتها ثم حفظ البيانات والإحتفاظ برقم الطلب.

شروط وظائف أمن المنشآت للنساء

أن تكون المتقدمة سعودية الجنسية والمنشأ ويستثنى من شرط المنشأ من نشآت مع والديها خارج المملكة أثناء خدمة الوطن. الحصول على المؤهل المطلوب شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها. في حالة أن كان المؤهل من خارج المملكة يجب معالته الشهادة من قبل وزارة التعليم السعودية. يجب أن تتمتع المتقدمة بصفتي حسن السير والسلوك ولا يكون قد حكم عليها في أي قضايا مخلة بالشرف والأمانة. لا تعمل في أي وظيفة أخرى مدنية أو عسكرية تكون متفرغة فقط للوظيفة. إجتياز كافة مراحل التقديم والمقابلات الشخصية المطلوبة للوظيفة وكذالك الكشف الطبي. أن تكون لديها هوية وطنية مستقلة سارية المفعول. في حالة أن تكون متزوجة يشترط أن تكون جنسية الزوج سعودي.

موعد التقديم في وظائف أمن المنشآت

يبدأ التقديم اعتباراً من يوم السبت القادم الموافق 2022/08/06 العاشرة صباحاً، ويستمر رابط التقديم مفتوح حتى يوم الخميس، الموافق 2022/08/11 حتى الساعة العاشرة صباحاً أيضاً.

وظائف وزارة الداخلية للنساء

تتميز وظائف وزارة الداخلية السعودية بعدة مميزات، تجعل هناك إقبال كبير سواء من الرجال أو النساء على التقديم فيها أهمها ما يلي.