نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رابط نتائج القبول الموحد للكليات في جامعات الرياض 1444 هجريًا في المقال التالي
يبحث الآن جميع طلاب وطالبات المملكة العربية السعودية عن نتائج القبول الموحد 1444 هجريًا، حيث سيتم نشر نتائج القبول في الجامعات الحكومية والكليات التقنية وجامعات الرياض لجميع طلاب المملكة العربية السعودية الذين قاموا بالتسجيل في الجامعات، سوف نقدم لكم الآن آخر أخبار نتائج القبول فتابعوا معنا.
رابط نتائج القبول الموحد 1444
الآن أصبح بإمكان جميع الطلاب والطالبات الموجودين في المملكة العربية السعودية الحصول على النتائج الخاصة بقبولهم في الجامعات الذين قاموا بالتسجيل فيها وذلك من خلال رابط نتائج القبول الموحد 1444 هجريًا، وقد قامت الوزارة بالإعلان عن الجدول الزمني الذي يمكن للطلاب الحصول على النتائج به.
- الموقع الرسمي للجنة القبول الموحد من هنا
الجدول الزمني للقبول الموحد
- الجدول الزمني للقبول الموحد 1444 ، الآن سوف نقدم لكم الجدول الزمني الخاص بالقبول الموحد لجميع الطلاب في المملكة العربية السعودية البنين والبنات والجدول الخاص بالبنين هو:
- الترشيح الخاص بالمقابلات يوم 28 يوليو، أما موعد المقابلة والاختبار الخاص بالطلاب سوف يكون من 31 يوليو حتى يوم 1 أغسطس 2022.
- القبول النهائي الخاص بالعرض الأول يوم 1 أغسطس، وآخر ميعاد للتأكيد يوم 4 أغسطس.
- العرض الثاني سوف يكون 4 أغسطس، وآخر ميعاد للتأكيد يوم 7 أغسطس 2022.
جدول البنات يكون كالتالي :-
- ترشيح المقابلات سوف يكون يوم 28 يوليو، بينما موعد المقابلات من 2 محرم إلى 4 محرم.
- اليوم النهائي للقبول يوم 6 محرم.
- بينما يكون اليوم النهائي للتأكيد الخاص بالقبول سوف يكون يوم 7 أغسطس.
الجدول الزمني لإجراءات القبول للعام الجامعي 1444هـ
|الجدول الزمني لإجراءات القبول للعام الجامعي 1444هـ
|اليوم
|التاريخ
|الإجراء
|هجري
|ميلادي
|الجمعة
|1443/12/23
|2022/07/22
|فتح بوابة القبول الإلكتروني لجميع التخصصات
|الأربعاء
|1443/12/28
|2022/07/27
|غلق بوابة القبول الإلكتروني لجميع التخصصات الساعة 12 ظهراً
|الخميس
|1443/12/29
|2022/07/28
|إعلان المرشحين للكليات الصحية التي تتطلب مقابلة شخصية عبر بوابة القبول الإلكتروني
|الأحد إلى الاثنين
|1444/01/02
1444/01/03
|2022/07/31
2022/08/01
|المقابلات الشخصية للمرشحين للكليات الصحية التي تتطلب مقابلة شخصية
|الاثنين
|1444/01/03
|2022/08/01
|إعلان النتائج وبدء تأكيد القبول للفرز الأول عبر بوابة القبول الإلكتروني
|الخميس
|1444/01/06
|2022/08/04
|آخر موعد لتأكيد القبول للفرز الأول ويتم إلغاء قبول من لم يؤكد القبول الساعة 12 ظهراً
|الخميس
|1444/01/06
|2022/08/04
|إعلان النتائج وبدء تأكيد القبول للفرز الأخير عبر بوابة القبول الإلكتروني
|الأحد
|1444/01/09
|2022/08/07
|آخر موعد لتأكيد القبول للفرز الأخير ويتم إلغاء قبول من لم يؤكد القبول الساعة 12 ظهراً
|الأحد
|1444/02/01
|2022/08/28
|بداية العام الجامعي 1444هـ
ما هي شروط القبول في الجامعات السعودية 1444 هجريًا
هناك بعض الشروط التي يجب أن تكون لدى الطلاب والطالبات السعوديين الذين يريدون الالتحاق بالجامعات الموجودة في المملكة العربية السعودية الحكومية والتقنية وهذه الشروط تكون كالتالي:
- ألا يمر خمس سنوات على شهادة الثانوية العامة الخاصة بالشخص المتقدم في الجامعات السعودية الحكومية والتقنية وكافة جامعات الرياض.
- أن يجتاز الطالب اختبارات القدرات العامة، كذلك الاختبار التحصيلي، فهذا شرط ضروري للغاية للقبول في جامعات المملكة العربية السعودية.
- لا يكون الطالب المتقدم للدراسة مقدم في جامعة أخرى في نفس الوقت.
- الطالب المتقدم يجب أن يكون سعودي الجنسية، وليس من أي جنسية أخرى.
- أن يتمتع الطالب بسيره جيده، وسمعته كذلك تكون حسنه وطيبه.
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