رابط نتائج القبول الموحد للكليات في جامعات الرياض 1444 هجريًا

يبحث الآن جميع طلاب وطالبات المملكة العربية السعودية عن نتائج القبول الموحد 1444 هجريًا، حيث سيتم نشر نتائج القبول في الجامعات الحكومية والكليات التقنية وجامعات الرياض لجميع طلاب المملكة العربية السعودية الذين قاموا بالتسجيل في الجامعات، سوف نقدم لكم الآن آخر أخبار نتائج القبول فتابعوا معنا.

رابط نتائج القبول الموحد 1444

الآن أصبح بإمكان جميع الطلاب والطالبات الموجودين في المملكة العربية السعودية الحصول على النتائج الخاصة بقبولهم في الجامعات الذين قاموا بالتسجيل فيها وذلك من خلال رابط نتائج القبول الموحد 1444 هجريًا، وقد قامت الوزارة بالإعلان عن الجدول الزمني الذي يمكن للطلاب الحصول على النتائج به.

الموقع الرسمي للجنة القبول الموحد من هنا

الجدول الزمني للقبول الموحد

الجدول الزمني للقبول الموحد 1444 ، الآن سوف نقدم لكم الجدول الزمني الخاص بالقبول الموحد لجميع الطلاب في المملكة العربية السعودية البنين والبنات والجدول الخاص بالبنين هو:

الترشيح الخاص بالمقابلات يوم 28 يوليو، أما موعد المقابلة والاختبار الخاص بالطلاب سوف يكون من 31 يوليو حتى يوم 1 أغسطس 2022.

القبول النهائي الخاص بالعرض الأول يوم 1 أغسطس، وآخر ميعاد للتأكيد يوم 4 أغسطس.

العرض الثاني سوف يكون 4 أغسطس، وآخر ميعاد للتأكيد يوم 7 أغسطس 2022.

جدول البنات يكون كالتالي :-



ترشيح المقابلات سوف يكون يوم 28 يوليو، بينما موعد المقابلات من 2 محرم إلى 4 محرم.

اليوم النهائي للقبول يوم 6 محرم.

بينما يكون اليوم النهائي للتأكيد الخاص بالقبول سوف يكون يوم 7 أغسطس.

الجدول الزمني لإجراءات القبول للعام الجامعي 1444هـ

الجدول الزمني لإجراءات القبول للعام الجامعي 1444هـ اليوم التاريخ الإجراء هجري ميلادي الجمعة 1443/12/23 2022/07/22 فتح بوابة القبول الإلكتروني لجميع التخصصات الأربعاء 1443/12/28 2022/07/27 غلق بوابة القبول الإلكتروني لجميع التخصصات الساعة 12 ظهراً الخميس 1443/12/29 2022/07/28 إعلان المرشحين للكليات الصحية التي تتطلب مقابلة شخصية عبر بوابة القبول الإلكتروني الأحد إلى الاثنين 1444/01/02 1444/01/03 2022/07/31 2022/08/01 المقابلات الشخصية للمرشحين للكليات الصحية التي تتطلب مقابلة شخصية الاثنين 1444/01/03 2022/08/01 إعلان النتائج وبدء تأكيد القبول للفرز الأول عبر بوابة القبول الإلكتروني الخميس 1444/01/06 2022/08/04 آخر موعد لتأكيد القبول للفرز الأول ويتم إلغاء قبول من لم يؤكد القبول الساعة 12 ظهراً الخميس 1444/01/06 2022/08/04 إعلان النتائج وبدء تأكيد القبول للفرز الأخير عبر بوابة القبول الإلكتروني الأحد 1444/01/09 2022/08/07 آخر موعد لتأكيد القبول للفرز الأخير ويتم إلغاء قبول من لم يؤكد القبول الساعة 12 ظهراً الأحد 1444/02/01 2022/08/28 بداية العام الجامعي 1444هـ

ما هي شروط القبول في الجامعات السعودية 1444 هجريًا

هناك بعض الشروط التي يجب أن تكون لدى الطلاب والطالبات السعوديين الذين يريدون الالتحاق بالجامعات الموجودة في المملكة العربية السعودية الحكومية والتقنية وهذه الشروط تكون كالتالي: