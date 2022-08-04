رابط وظائف جدارة التعليمية 1444.. كيفية التسجيل والتقديم على الوظائف التعليمية ١٤٤٤ في نظام جدارة، يهتم الكثير من المواطنين في المملكة العربية السعودية في هذا التوقيت بالتعرف على تفاصيل التسجيل والتقديم على الوظائف التعليمية عبر منصة جدارة، وهي الوظائف التي يمكن ان يتم التقديم اليها بناء على مجموعة من الضوابط والشروط التي يجب ان يتم توافرها، وقد تم تفعيل الرابط الخاص بالتقديم على الوظائف الكترونيا، ومن خلال هذه السطور سوف نستعرض رابط التقديم على وظائف تعليمية بالسعودية عبر منصة جدارة والخطوات المطلوبة للتسجيل.

التسجيل في الوظائف التعليمية عبر جدارة 1444

يتم طرح الوظائف التعليمية المختلفة في المملكة العربية السعودية عبر منصة جدارة ليتم التقديم بها بناء على المسمى الوظيفي المعلن، حيث تمكن هذه الخدمة طالبي العمل من المواطنين السعوديين، من ان يتم العمل على تسجيل بياناتهم الشخصية، ومؤهلاتهم، وخبراتهم العملية، مع إرفاق الوثائق اللازمة، بالإضافة إلى توفير خدمة التقديم الإلكتروني على الوظائف الشاغرة التي يتم الإعلان عنها من قِبل الجهات الحكومية، والمتوافقة مع مؤهلاتهم وتخصصاتهم، فنجد أنه بعدما يتم التقديم من قبل الأشخاص على الوظائف، يتم مطابقة وتدقيق بيانات طالب العمل آلياً، وذلك لكي يتم تحديد ما اذا كان المتقدم مستحق للوظيفة من عدمه، وقد أتاحت حكومة المملكة، رابطاً للتسجيل وبدء الخدمة في نظام جدارة عبر هذا الرابط ـ، أو يتم التسجيل بسهولة من خلال المنصة الإلكترونية لخدمة النفاذ الوطني الموحد.

كيفية التسجيل في الوظائف التعليمية منصة جدارة

ويمكن ان يتم التسجيل في الوظائف التعليمية عبر منصة جدارة بسهولة من خلال اتباع الخطوات التالية.

في البداية يتم الدخول الى منصة جدارة مباشرة.

يتم تسجيل الدخول.

ثم يتم اختيار الوظائف المتاحة من خلال الموقع.

بعد ذلك يتم اختيار التقديم الى الوظيفة.

ادخال كافة البيانات الأساسية المطلوبة بشكل صحيح ثم اختيار ايقونة تقديم الطلب.

شروط التسجيل عبر منصة جدارة 1444

ويجب ان يتم توفر بعض الشروط للتسجيل في منصة جدارة والتي جاءت على النحو التالي.